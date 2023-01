Sénégal: Modernisation des marches - Un chantier en suspend

En Conseil des ministres, avant-hier mercredi 11 janvier, le président de la République, Macky Sall, a donné instruction à son gouvernement d'accélérer le programme de modernisation des marchés. Seulement, le constat est qu'après plusieurs années d'exécution de ce projet de reconstruction, nombre de marchés sont encore en léthargie.

A la suite d'incendies dans plusieurs marchés, dont Ndoumbé Diop à Diourbel, Pétersen, Sandaga à Dakar, marché central de Kaolack, marché Tillène de Ziguinchor, entre autres, l'Etat avait entrepris un Programme de modernisation et de gestion de ces lieux de commerce. Après un Conseil interministériel tenu le mercredi 20 mars 2019, au total 6 mesures d'urgence ont été annoncées.

Il s'agissait de : l'installation des bouches d'incendie dans les marchés pour 300 millions F CFA ; la finalisation du Programme de modernisation et de gestion des marchés (Promogem) pour 69 500 000 000 F CFA. Parmi les mesures du gouvernement, il y a aussi la consolidation du cadre institutionnel et de gestion des marchés. L'accélération des procédures de reconstruction et de modernisation des marchés Sandaga et Petersen (Dakar), Ndoumbé Diop (Diourbel), Tillène (Ziguinchor), Sandikat (Pikine) et Thiaroye avait été décidé par l'Etat.

Plusieurs années donc, après cette rencontre gouvernementale, les marchés ne sont pas encore sortis de leur désordre habituel. Pire, Sandaga est encore dans le statuquo. A cause du différend entre l'Etat et la Ville de Dakar aucune avancée n'est notée ici dans le cadre de la modernisation de ce lieu de commerce. Le bâtiment central, le "Soudanais", objet du désaccord, a été rasé, sans que les travaux de reconstruction décidés par l'Etat démarrent.

Un peu plus loin, dans la grande banlieue dakaroise, le marché Sandikat de Pikine continue de recevoir ses clients, avec sa saleté habituelle. Rien n'a changé au niveau de cet établissement marchand recevant de nombreux commerçants et des produits venant surtout de l'intérieur du pays, de la sous-région notamment des fruits et légumes, des huiles (de palme, de coco... ), des calebasses...

A quelques encablures de là, toujours dans le département de Pikine, le marché de Thiaroye, grand pourvoyeur du reste de Dakar, la capitale en légume frais, n'est pas mieux loti. Les usagers se demandent à quand la fin des travaux. Surtout que pendant l'hivernage, une bonne partie des installations de ce marché délocalisé dans l'enceinte du camp militaire de Thiaroye devient impraticable à cause des inondations qui transforment les lieux en champ de patate. Bref, ce constat est valable pour d'autres marchés qui tardent à recevoir les aménagements promis.

Rappelons qu'en Conseil des ministres, du mercredi 11 janvier 2023, le président Macky Sall, a instruit son Premier ministre, Amadou Ba, de faire prendre toutes les dispositions requises en vue d'accélérer la mise en œuvre du Programme de Modernisation et de Gestion des Marchés (Promogem) dans les localités et sites prioritaires ciblés (marchés Ndoumbé Diop de Diourbel, Tillène de Ziguinchor, Sandikat de Pikine, Tambacounda et Kaolack... ). Par ailleurs, il a demandé au ministre de l'Intérieur, chargé de la Sécurité publique, Antoine Félix Abdoulaye Diome, de veiller à la fonctionnalité et à la mise aux normes des dispositifs de protection civile dans les marchés et espaces commerciaux.