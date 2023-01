Algérie: CHAN - Production d'un film promotionnel pour la destination Annaba

ANNABA — Un film destiné à faire connaître la ville d'Annaba et à la promouvoir comme destination touristique, a été produit à l'occasion du 7è Championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux (CHAN 2022) programmé en Algérie entre le 13 janvier et le 4 février 2023 et dont la ville abrite une partie de la compétition, a-t-on appris samedi auprès de la wilaya.

Le film produit par la wilaya d'Annaba et réalisé par le jeune cinéaste d'Annaba, Abderrahamène Harath, est diffusé actuellement sur la page officielle de la wilaya d'Annaba, a déclaré à l'APS la responsable de la cellule de communication de la wilaya Mounia Kouri.

Le film de sept (7) minutes fait connaître les potentialités culturelles et civilisationnelles de l'antique hippone, son prolongement historique et ses potentialités touristiques naturelles et également les structures hôtelières, de distraction et de détente dont elle dispose, mettant l'accent aussi sur ses acquis en matière d'infrastructures sportives.

Le film promotionnel dont la production coïncide avec le lancement de la manifestation CHAN2022, a mis l'accent sur les infrastructures sportives abritant les compétitions de ce Championnat continental, à savoir le stade 19 mai-1956 et le stade colonel Chabou qui ont fait l'objet d'opérations de mise à niveau réalisées en un temps record leur permettant de se hisser au niveau des structures sportives de dimension internationale.

Le film met en exergue les monuments historiques d'Annaba comme les mosquées El Bey et Abi Merouane Chérif, ainsi que la Koba (dôme) de Sidi Brahim à l'entrée de la ville, en plus du site archéologique de la ville romaine et l'église Saint Augustin et autres aspects du patrimoine culturel des habitants de cette ville et de la vieille ville.

Par ailleurs, des activistes sur les réseaux sociaux à Annaba contribuent par la publication de photos et séquences de vidéos à faire connaître la ville d'Annaba et les sites touristiques de la corniche de la ville et la région de Séraidi, ainsi que le centre-ville.

Pour rappel, la ville d'Annaba accueille dans le cadre du CHAN 2022 les délégations des équipes du Sénégal, Côte d'ivoire, Congo et Ouganda.

Au stade 19 mai-1956 se dérouleront sept matches dont un (1) dans le cadre des quarts de finales, a-t-on rappelé.