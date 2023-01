Algérie: Saihi reçoit le petit-fils du défunt leader Nelson Mandela

ALGER — Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi a reçu, samedi à Alger, Zwelivelile Mandela, petit-fils du défunt leader sud-africain, Nelson Mandela.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont évoqué la coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine de la santé, a indiqué un communiqué du ministère.

M. Saihi a salué cette opportunité offerte de rencontrer le petit-fils du plus grand militant du continent africain, Nelson Mandela, fervent défenseur des idées anti-apartheid et anticolonialistes et ami de l'Algérie où il s'est rendu plus d'une fois.

Pour sa part, Zwelivelile Mandela s'est dit honoré de venir en Algérie pour représenter la famille Mandela.

Nelson Mandela "considérait l'Algérie comme son deuxième pays, de même qu'elle constitue une patrie pour tous les révolutionnaires du continent africain", a-t-il dit, rappelant la visite effectuée par son grand-père en Algérie en 1962 pour soutenir la lutte pour la libération et créer l'union des pays africains.

Il a évoqué également "le plein soutien apporté par l'Algérie à l'Afrique du Sud pendant sa lutte contre la politique de ségrégation raciale de l'apartheid, jusqu'à son indépendance et même après".

Zwelivelile Mandela a fait part de sa reconnaissance ainsi que celle du peuple sud-africain de la relation qui les lie avec l'Algérie, ajoutant que sa visite constitue "une occasion précieuse de renforcer les relations bilatérales et la coopération commune dans les domaines d'intérêt commun".

Dans ce cadre, il "s'est dit heureux d'avoir rencontré le président de la République et le Premier ministre", saluant sa rencontre avec le ministre de la Santé avec qui il a évoqué "les questions communes entre les deux pays dans le domaine de la coopération bilatérale", notamment les domaines d'intérêt commun au sein des institutions continentales et internationales, à l'instar du Parlement panafricain (PAP) et de l'Union africaine (UA).