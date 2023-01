Algérie: La communauté internationale appelée à agir pour accélérer la libération des détenus civils sahraouis

- Le Front Polisario a appelé la communauté internationale à agir pour accélérer la libération de tous les prisonniers civils sahraouis détenus dans les geôles marocaines et mettre un terme immédiatement au pillage intensif par le Maroc des ressources naturelles sahraouies.

L'annonce de la reprise de la lutte armée traduit sur le terrain une position populaire nationale sahraouie globale rejetant l'occupation illégale, selon le rapport moral présenté par le Secrétariat national du Front Polisario lors de son 16e congrès qui se tient à Dakhla dans les camps des réfugiés sahraouis (13-17 janvier).

Cette décision a opéré un changement profond dans le cours de la guerre de libération, où le peuple sahraoui, avec toutes ses composantes, a fait preuve, tant dans le territoire occupé et le sud du Maroc que dans les territoires libérés et les camps de la fierté et de la dignité, de dévouement et de fidélité au serment fait aux martyrs, et exprimé sa disposition à poursuivre la bataille de libération quels que soient les sacrifices (...) sous la direction de son unique et légitime représentant, le Front populaire de libération de la Saquia el Hamra et du Rio de Oro (Polisario), ajoute le rapport.

Le rapport fait part de la volonté du peuple sahraoui, sous la direction du Front Polisario, d'aller de l'avant dans la mise en place des fondements de l'Etat moderne, étant parvenu à consacrer une expérience démocratique réussie alliant pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire et capacité de gestion des affaires publiques et d'organisation des institutions.

Rappelant les acquis réalisés par la question sahraouie entre les 15e et 16e congrès et le saut qualitatif en matière de consécration de la place et de la justesse de la cause sahraouie sur le double plan régional et international, le secrétariat national du Front Polisario a réitéré sa condamnation ferme des violations perpétrées par l'Etat d'occupation marocaine "telles que l'utilisation des armes contre des civils sans défense".

Le secrétariat a appelé à une action internationale pour accélérer la libération des tous les prisonniers sahraouis civils et arrêter immédiatement le pillage intensif des ressources naturelles et la confiscation arbitraire des terres des Sahraouis.

Dans ce sillage, le Front Polisario a salué le parcours de la militante Sultana Khaya, "héroïne qui mène une lutte épique unique du genre, depuis le 19 novembre 2020, bénéficiant d'un soutien national et international".

Les travaux du 16e congrès du Front Polisario, "Chahid M'hamed-Khaddad-Lahbib", ont repris samedi à Dakhla dans les camps des réfugiés sahraouis, sous le slogan "Intensifier la lutte pour chasser l'occupant et parachever la souveraineté".

Quelque 2000 congressistes et 300 personnalités d'Afrique, d'Amérique Latine, d'Europe et d'Asie y prennent part, selon la présidence du congrès.