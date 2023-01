Ethiopie: CHAN 2022 - Wubetu Abate (Coach Ethiopie) - " Ce n'était pas un bon match pour nous au vu du résultat "

Du regret, c'est ce qu'on peut lire sur le visage et dans les propos du sélectionneur de l'Ethiopie, Wubetu Abate, à la fin de la rencontre qui a opposé son pays au Mozambique dans le groupe A du CHAN 2022. En conférence de presse d'après-match, il est revenu sur la prestation de ses joueurs et n'a pas manqué d'étaler ses regrets. C'était au micro de Dounia Mesli (https://twitter.com/Mesli_Dounia), envoyé spécial d'Africa Top Sports en Algérie.

Comment avez-vous trouvé ce match ?

Ce n'était pas un bon match pour nous au vu du résultat. Dès les premières minutes, nous avons essayé de contrôler le jeu et essayé de créer des occasions, surtout en première mi-temps. Malheureusement nous n'avons pas su concrétiser nos occasions en buts et avons fini le match sur ce nul que nous trouvons regrettable. Il faut dire que l'équipe adverse s'est aussi bien organisée et nous a empêchés de transpercer sa défense.

Coach, n'avez-vous pas des regrets vu que vos attaquants ont raté le cadre à plusieurs reprises ? N'avez-vous pas le sentiment d'avoir perdu deux points après ce nul face au Mozambique ?

Oui. Nous avons bien joué et mes joueurs ont essayé de se battre et de tout sacrifier. Et si on avait converti les occasions que nous avons eues en buts, le match se serait terminé autrement. Donc nous avons perdu deux points.

Coach, la non concrétisation des occasions, est-ce à cause du manque de concentration de vos joueurs ? Et quel est votre commentaire sur la prestation de l'arbitre centrale du Togo ?

Aucun entraîneur ne peut montrer à un joueur comment marquer un but. Au sein de notre équipe, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui sont peut-être en manque d'expérience. Nous avons essayé de faire un mélange entre joueurs expérimentés et jeunes joueurs. Et je suis heureux car nous sommes sur la bonne voie.

Pour ce qui est de l'arbitrage, je suis heureux de ce que l'arbitre togolaise a fait sur le terrain.

Est-ce que le match nul complique un peu la situation pour l'Ethiopie surtout que le prochain adversaire sera l'Algérie, le pays organisateur ? Comment envisagez-vous ce deuxième match ?

Nous sommes dans le groupe du pays hôte et c'est un tout petit peu difficile de mon point de vue. L'Algérie a déjà trois points, un but d'avance, joue sur son sol avec des supporters derrière elle. Mais nous allons essayer de nous battre contre eux, mais aussi contre la Lybie pour nous qualifier pour le second tour.

Pour le prochain match, allez-vous changer de stratégies ou allez-vous garder la même qu'aujourd'hui ?

Rien ne nous oblige à changer nos plans. Il faut surtout travailler sur la mentalité de nos joueurs. Je ne veux pas changer de stratégies. Bien sûr qu'il y aura de petits ajustements à faire par rapport à la physionomie de la prochaine rencontre où à la situation sur le terrain. Mais changer l'équipe et nos plans, je ne crois pas. Il faudra plutôt travailler, comme je le disais, sur la mentalité de nos joueurs.

Vous avez été dominé en premier lieu avant de prendre le pas et de trouver l'équilibre avec le Mozambique. Vous êtes monté crescendo au fil du match. Est-ce une satisfaction sur le travail accompli pour vous préparer au CHAN ?

Avant le match, nous avons essayé d'analyser le jeu du Mozambique et de préparer notre équipe pour cette rencontre. Pour nous, cela a été une bonne chose de dominer une partie du match. Et nous avons même obtenu plusieurs occasions. Ce qui veut dire que notre stratégie a payé. Malheureusement on n'a pas réussi à convertir nos occasions en buts.

Après ce match nul, si vous devez décrire votre mission pour les prochaines échéances, comment le feriez-vous ?

Il s'agira de collecter des points tout simplement pour pouvoir se qualifier pour le prochain tour.