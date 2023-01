Algérie: CHAN - 19 bus pour le transport du public au stade "19 mai 1956" d'Annaba

ANNABA — Dix neuf (19) bus de l'entreprise publique de transport urbain et suburbain de la wilaya d'Annaba ont été mobilisés pour garantir le déplacement du public, à titre gracieux, au stade 19 mai 1956 où se déroule samedi soir le premier match du 2ème groupe du Championnat d'Afrique des nations (CHAN 2022) organisé en Algérie entre le 13 janvier et le 4 février 2023, a-t-on appris samedi auprès du comité local d'organisation des compétitions.

Dès la mi-journée, il a été procédé au transport des premières vagues du public à partir des points de transport fixés et répartis entre toutes les communes et agglomérations urbaines de la wilaya d'Annaba vers le stade 19 mai 1956, a précisé à l'APS Toufik Chetoum, membre du comité.

Dans ce cadre, trois lignes de transport du public ont été réservées depuis la station Kouche Noureddine et le site "Essitam", dans la ville d'Annaba, vers le stade "19 mai 1956", en plus de lignes de transports directes reliant les communes El Bouni, Sidi Ammar, El Hadjar, Berahal, Chetaibi, Seraidi, Ain El Berda, El Eulma, Chorfa, Teriaât et la nouvelle ville Draâ Erriche, ainsi que les nouveaux pôles urbains à El Kantara, Ain Djebara et Sidi Salem, pour transporter le public et lui permettre de suivre en direct les matches du CHAN à Annaba.

Un couloir dédié au transport par bus a été réservé au parking relevant du stade "19 mai 1956" pour faciliter le déplacement du public dans de bonnes conditions après la fin des deux matches programmés samedi à Annaba, selon M. Chetoum.

Il a été procédé également à la réservation de bus de transport urbain sur les lignes de transport proches du stade "19 mai 1956" comme la localité Sidi Achour, cité Erym et la plaine de l'ouest en vue de faciliter le déplacement du public vers le stade et permettre au plus grand nombre de personnes de suivre les deux matches et participer également à animer la fête continentale de football abritée par la ville d'Annaba.