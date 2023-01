Guinée: Déguerpissement des vendeurs sur les artères du marché Sassé (Labé) - Une des victimes dénonce la méthode des agents de sécurité (Témoignage)

Les artères du marché Sassé, dans la commune urbaine de Labé, ont été déguerpies à nouveau dans la journée du vendredi, 13 janvier 2023. Tout est parti de l'accident de la circulation qui s'est produit sur place mercredi dernier, coûtant la vie à une femme. Cet autre déguerpissement a été opéré sur ordre du maire. Plusieurs vendeurs se disent victimes de bastonnade et de pillage de la part des agents de sécurité. L'un d'eux s'est confié à notre rédaction.

Par peur d'être reconnu, notre interlocuteur a opté pour un témoignage sous l'anonymat.

" Hier (vendredi), on nous a surpris. On les (agents de sécurité) juste vus se mettre à saccager tout sur leur chemin. Or, dans cette ruelle, ça grouille tous les jours de vendeuses de toutes sortes de produits. On ne laissait personne prendre au moins ses produits. On saccagait tout. Ils (agents de sécurité) trouvé en train de rassembler les habits que je vends. Ils se sont jetés sur moi et m'ont bastonné. Ils ont marché sur les habits et m'ont proféré toutes sortes d'injures. J'ai insisté pour reprendre les habits et cela m'a coûté beaucoup plus de coups. On me frappait dans tous les sens. Vous voyez mon visage? C'est l'effet des coups reçus. Aujourd'hui je me sens très mal. Malgré la bastonnade, j'avais pu quand même quitter avec les habits. Mais quelques uns avaient été déchirés et jetés par les agents de sécurité.

Le comportement de ces gens montre qu'il y a encore beaucoup à faire pour reformer leur corporation. Ils n'ont aucun respect à l'égard de la population. Lors de leur opération de déguerpissement, ils saccagaient tout sur leur passage. On dirait qu'on avait à faire à des sauvages. Ils pouvaient tout simplement agir en toute responsabilité. Comme ils ont surgi soudainement dans le marché, ils auraient dû nous accorder un peu de temps pour vider les lieux avec nos produits. ", a témoigné le jeune.

La ruelle dont les artères ont été à nouveau déguerpies, est sans encombrant depuis vendredi. Ce qui n'est pas une nouveauté sur cette partie du marché Sassé. Mais elle est toujours retombée dans l'occupation anarchique au bout de quelques semaines. Reste à savoir s'il en sera de même cette fois encore.