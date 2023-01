Guinée: Labé_ Foule d'émotions à l'intronisation de Hadja Koumanthio Diallo comme ambassadrice de la paix

L'université A. Dieng de Labé a accueilli la cérémonie d'intronisation de Hadja Koumanthio Z.Diallo au titre d'ambassadrice de la paix.

Pour la circonstance, pas moins de 6 ambassadeurs ont fait le déplacement pour la capitale foutanienne.

Le professeur Abdoul Goudoussi Diallo, chercheur chevronné a introduit l'instance en deroulant le calendrier concocté pour la circonstance, puis l'Ambassadeur de la paix, Roda Fawaz a pris la parole, insistant sur la nécessité de la paix pour une météo sociale apaisée dans les rapports humains.<> professa-t-il avant de céder l'estrade Chef du cabinet du gouverneur de région absent.

Ibrahima Aminata, le plus jeune des ambassadeurs et identité remarquable de l'axe y est aussi allé de son discours, tres apprécié dans la langue du terroir et dont la quintessence est qu'il est honoré de partager cette responsabilité avec Hadja Koumanthio dont la plume a bercé sa jeunesse.

Hadja Tiguidanke Diallo, cousine de l'ambassadrice et marraine de la cérémonie a aussi prononcé un discours, plein d'émotions, dans lequel, elle a rappelé les liens qui les unissent, elles et sa cadette, puis sa joie d'être associée à l'évènement et sa fierté de voir une enfant de Labé élevée à cette dignité. signifiant aussi la fierté de la ville toute entière.Enfin, elle a souhaité la bienvenue aux ambassadeurs et à leurs suites, ainsi que ses voeux de bonheur à tous.

Le dernier des discours a été prononcé par le doyen des ambassadeurs, El hadj Djeriba Diaby qui a remercié les soins et l'attention des citoyens de Labé.

Il a aussi rappelé que pour lui, le combat pour la paix date de 1994, rappelant que sa première nomination, il la doit au président Mubutu Sese Seko avant de rappeler son implication pour apaiser les rapports entre chretiens et musulmans au Congo où il aidé à construire pas moins de 70 mosquées.Il a aussi partagé des faits précis sur des conflits en Centrafrique, au Rwanda, au Congo Brazzaville, en Guinée Bissau.

Il a aussi rappelé que c'est lors d'une de ses visites au musée du Foutah, qu'il a été conquis pat tout le travail de recherche fait par l'ambassadrice, ce qui a impulsé sa proposition la concernant, chose qui a été validée après examen de ce qu'elle a posé comme actes positifs.

El hadj Djeriba Diaby a rappelé sur le fait que dans 180 pays du monde, lui et ses collègues ont la latitude de parler de paix, au nom de tous ceux qui en sont épris.

À sa prise de parole, les maîtres de la parole ont donné de la voix, chantant l'hymne à Alfa Yaya, le héros national dont elle porte le nom de la maman.

La poétesse a expliqué que devant tant de maux aimables, elle zurait voulu garder le silence mais ne le pouvait pour ne pas écorcher le protocole.

Elle a salué le travail inlassable de ses pairs et le fait d'avoir rehaussé le niveau de la cérémonie de leur présence, sa famille, celle du noble Karamoko Alfa, à travers ses frères, oncles et tantes nombreux dans la salle.Hadja Koumanthio a rappelé que la marraine est un modèle pour les femmes de sa génération entière et de la remercizr pour avoir été l'objet de tant d'espoirs.

Le temps d'un instant, elle a arboré son costume de patrimonitrices en rendant un vibrant hommage aux héritiers des familles de maîtres de la parole sans qui, les hauts faits de ses nobles ascendants seraient restés dans l'ombre.

Elle a aussi adressé une mention aux journalistes pour le rôle de relais et l' université Amadou Dieng pour la brillante organisation.

Vous m'avez poussée à mieux comprendre et mettre en pratique les hadiths de Bukaari et Muslim:

<<N'enquetez pas les uns sur les autres, ne vous opposez pas, ne vous méprisez pas et ne soyez pas égoïstes les uns envers les autres, ne vous tournez pas le dos et soyez des fidèles au service de Dieu en toute fraternité... >>.

La nouvelle ambassadrice de la paix a prié que Dieu accorde son infinie Grâce au prophète Mohamet (Saw), sa famille et ses compagnons et qu'il fasse de nous des hommes de paix, en retenant nos colères, en éteignant les feux de l'inimitié, en regroupant les gens désunis, en résolvant les discordes, en diffusant les bienfaits et en disant la vérité même si c'est difficile.

L'écharpe d'ambassadrice lui a été passée officiellement par le préfet, Cl Etienne Tounkara.

Laissant place à un éclat de joie et à la séance des photos de famille.