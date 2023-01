Soudan: Ministre des Minéraux - Entreprises internationales expriment leur volonté d'investir dans les minéraux

Khartoum — Le ministre des Mines, Muhammad Bashir Abonmo a révélé qu'un certain nombre d'entreprises internationales ont exprimé leur désir d'investir dans le domaine des minerais au Soudan.

Lors de son discours à la Conférence internationale sur l'exploitation minière qui a eu lieu à la capitale saoudienne, Riyad, et qui a mis fin à ses activités hier, Abonmo a affirmé la flexibilité de la loi soudanaise sur l'investissement et son exhaustivité de tous les cadres juridiques qui préservent les droits des investisseurs étrangers, en particulier dans le domaine de minéraux, énumérant les ressources naturelles du Soudan et les opportunités d'investissement, ainsi que les facilités fournies par le gouvernement soudanais pour les entreprises et les investisseurs.

Le ministre des Mines a affirmé que le contrat tripartite avec le gouvernement représenté par la Société soudanaise des métaux Ltd, les mineurs et les sociétés concessionnaires, selon lequel la pierre minérale brute est traitée au sein des sociétés concessionnaires pour augmenter la proportion de production et éviter les risques environnementaux selon le contrat tripartite.

Le discours du Soudan, lors de la conférence a trouvé une discussion approfondie par les investisseurs et les représentants des pays participants sur la loi sur l'investissement et les ressources naturelles dont bénéficie le Soudan.

En marge des sessions de la conférence, plusieurs sociétés internationales ont exprimé leur désir d'investir au Soudan, dont le groupe allemand Eurasian Resources, qui a exprimé son désir d'investir dans le cuivre au Soudan.