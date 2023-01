Soudan: Lancement de la session de deux jours de l'ASBU

- La session de deux jours de la Conférence des médias arabes, a débuté vendredi matin à l'hôtel de l'Union de radiodiffusion des États arabes (ASBU) sous le slogan "L'hégémonie numérique mondiale et les moyens arabes de l'affronter", en présence du Superviseur général des médias officiels, le ministre Ahmed Assaf et de plusieurs ministres de l'information et responsables des médias des pays arabes.

Lors de son discours d'ouverture de la deuxième session de la conférence, le directeur général de l'ASBU, Eng. Abdelrahim Suleiman a mis en garde contre le danger de la numérisation moderne et son impact négatif sur l'identité de la nation arabe.

Le ministre tunisien des Affaires culturelles, Dr Hayat Qatat Al-Qarmazi, a souligné la nécessité de relever les défis du numérique mondial en tant qu'outil pour préserver la société de ses risques et de sa domination.

La conférence se concentrera également sur le plan d'action et la stratégie proposée à suivre dans le monde arabe en présentant plusieurs idées, propositions et perceptions dans le contenu numérique, les domaines technologiques et législatifs et l'idée d'établir des plateformes arabes comme une option sûre pour la région arabe à préserver ses valeurs communes.

Il convient de noter que les participants à la conférence comprenaient de nombreuses parties arabes et non arabes concernées telles que la Ligue arabe, des organisations arabes spécialisées, des ministres des médias arabes, des syndicats de radiodiffusion régionaux et des sociétés de médias numériques et des experts arabes et internationaux des médias, de l'économie , et la sociologie.