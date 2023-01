Afrique de l'Ouest: CHAN 2022 - Sénégal vs Côte d'Ivoire ce samedi - Un derby pour d'entrée

Après la victoire de l'Algérie contre la Libye (1-0) lors du match d'ouverture, trois rencontres sont exceptionnellement au menu ce samedi au CHAN 2022 avec l'entrée en lice du Sénégal contre la Côte d'Ivoire à 19h, dans le Groupe B.

A la différence de la sélection A, les Lions représentent presque un " novice " au niveau du CHAN puisque les poulains de Pape Thiaw n'avaient plus participé au tournoi depuis 2011. Ce n'est pas forcément plus reluisant toutefois côté ivoirien, puisque les Eléphants locaux avaient manqué la dernière édition et qu'ils ont bouclé leur préparation par une inquiétante déroute 3-0 face à la Mauritanie.

L'autre affiche de cette poule met aux prises la RD Congo et l'Ouganda à 16H GMT. Vainqueurs de la compétition à deux reprises, les Léopards figurent parmi les favoris de cette édition et ils devront assumer leur statut d'entrée face à leur voisin qui a marqué son territoire en tenant en respect le Cameroun (1-1) et le Mali (0-0) durant la préparation.

Dans l'autre match du groupe A, l'Ethiopie et le Mozambique seront les premiers du jour à ouvrir le bal au Stade Nelson Mandela.

Le programme du samedi 14 janvier

13h, Ethiopie-Mozambique (Groupe A), Stade Nelson Mandela (Baraki) d'Alger

16h, RD Congo-Ouganda (Groupe B), Annaba

19h, Côte d'Ivoire-Sénégal (Groupe B) Annaba