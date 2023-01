Ile Maurice: Achat controversé de Molnupiravir - "On m'a mis la pression... ", dit le suspect Naeck

Brijendrasingh Naeck, "Principal Pharmacist", a été arrêté dans le cadre de l'enquête portant sur l'achat controversé de 999 000 pilules de Molnupiravir d'un montant de Rs 79,84 millions par le ministère de la Santé. Les débats entourant la motion de radiation de l'accusation de "public official using his office for gratification" qui pèse sur lui ont eu lieu hier devant la cour de district de Port-Louis.

Une enquête policière avait mené à l'arrestation de deux hauts cadres. Celle du "Principal Pharmacist" Brijendrasingh Naeck, qui est accusé d'avoir omis d'informer le ministère qu'une autre compagnie médicale cotait un comprimé de Molnupiravir à Rs 9,35, favorisant ainsi CPN Distributors. Et alors que le ministère de la Santé avait commandé 1,2 million de pilules contre le Covid19, Brijendrasingh Naeck en a commandé 3 millions. Doorgeshsing Jawaheer, "senior pharmacist" au département d'importation du ministère de la Santé, aurait, lui, facilité les démarches en octroyant un permis d'importation à CPN Distributors en un jour, sans vérification raisonnable (due diligence). Ce que les enquêteurs qualifient de "fast-track procedure".

Appelé à la barre, l'inspecteur Batoo de l'ICAC devait revenir sur les faits et circonstances menant à l'arrestation du suspect. Brijendrasingh Naeck a, quant à lui, confié avoir eu une conversation avec la Senior Chief Executive, Mme Dalida Allagapen, le 25 novembre 2021. Elle lui aurait mis la pression afin d'aller de l'avant avec ledit achat de 999 000 pilules de Molnupiravir d'un montant de Rs 79, 84 millions. "Elle m'a non seulement mis la pression pour poursuivre avec ce projet mais elle m'a dit qu'on a la bénédiction du Dr Zouberr Joomaye et celle du directeur du ministère de la Santé, Bhushann Ori, avec l'appui du ministre Jagutpal", affirme le suspect.

Son avocat, Me Rajesh Unnuth, est d'avis que d'autres protagonistes sont mêlés à cette affaire et qu'ils s'en sont sortis indemnes. Il a souhaité savoir si Dalida Allagapen est toujours en service. Ce à quoi Me Omanden Ponen, représentant légal de l'ICAC, a objecté.

Les débats sur cette question ont été fixés au 17 février avant de poursuivre avec la motion initiale le 24 février.