Ile Maurice: Dissimulés dans des boîtes de camphre - Des papiers à rouler valant Rs 125 millions saisis chez un habitant de Barlow

"Donn mwa enn sans missie ti pe tras enn lavi ar sa papie roule la." C'est ce qu'aurait déclaré le suspect lors de la saisie de papiers à rouler chez lui.

La valeur de la cargaison, soit 119 boîtes contenant 12 500 000 papiers à rouler, est estimée à Rs 125 millions. C'est la police de Rivière-du-Rempart qui a effectué cette saisie jeudi, chez un habitant de Barlow, un certain Nitin Dhuny, qui serait proche d'un diplomate et du pouvoir. Lors de l'opération, une somme de Rs 235 700 a été saisie. Le suspect a été arrêté et a comparu devant le tribunal de Mapou hier. Il a été reconduit en cellule jusqu'au 18 janvier.

L'opération a été menée par le sergent Nundah, les constables Boodhun, Beekun, Madho, Balkaran et Beestopchurn du poste de police de Rivière-du-Rempart jeudi vers 21 heures, suite à certaines informations. Munis de deux mandats de perquisition, les policiers se sont rendus à route Royal, Barlow, pour fouiller la maison de Hemant Kumar Dhuny, alias Nitin, 42 ans, "helper" à la State Trading Corporation. Après s'être identifiés auprès du propriétaire de la maison, ils ont fouillé sa maison avec son consentement. Mais rien d'incriminant n'a été retrouvé.

Une seconde demeure

Comme la police est au courant qu'il possède une seconde demeure, ils lui ont montré le deuxième mandat de perquisition concernant une maison située à chemin Fountain Rivière-du-Rempart. Se montrant réticent dans un premier temps, Hemant Kumar Dhuny a finalement accompagné les agents. Ils se sont rendus à Rivière-duRempart. Le sergent Nundah et ses hommes se sont ainsi rendus à chemin Fountain, Rivière-du-Rempart où une deuxième perquisition a été effectuée dans un bâtiment en béton comprenant deux pièces et un couloir.

En présence du suspect, la première pièce fut fouillée. Elle était pleine de boîte en carton. Le constable Beekun a ouvert une boîte jaune et rouge portant le logo "333 pure camphor". La boîte contenait une autre boîte avec la mention "flying papers". Elle contenait cinquante carnets de couleur marron contenant 33 feuilles simples.

La police a informé le suspect de l'infraction commise, soit "illegal possession of roll your own cigarette paper". Le suspect a été embarqué dans un véhicule de police et ramené chez lui. Une somme de Rs 235 700 provenant d'un coffre-fort a été saisie. Le suspect a été interrogé au sujet de l'argent mais il n'a pu donner aucune explication. Il a de nouveau été interrogé sur une troisième maison située à Rungoo Lane, Roches-Noire où une perquisition a été effectuée. Mais aucun article compromettant n'a été retrouvé. La valeur marchande des papiers saisis est estimée Rs 125 000 090.