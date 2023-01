Ile Maurice: Rentrée scolaire - Les manuels du MIE toujours pas disponibles dans des écoles privées

Alors que les livres sont gratuits pour les élèves des écoles publiques, ceux du privé doivent les acheter.

Les manuels du Mauritius Institute of Education (MIE) pour le Grade 6 ne sont toujours pas disponibles dans des écoles privées alors que le ministère a annoncé la semaine dernière que tous les livres étaient prêts pour la distribution le jour de la rentrée. Si les écoles publiques ont pu obtenir ces manuels, les écoles privées, en revanche, sont toujours dans l'attente. C'est une situation qui se répète chaque année et qui irrite les parents dont les enfants prendront part aux premiers examens du Primary School Achievement Certificate (PSAC). L'année dernière, avec la reprise des classes en présentiel, les élèves fréquentant des écoles privées n'avaient pas eu droit aux manuels du ministère. Sollicité pour une explication, un cadre du ministère a fait comprendre que "la distribution se fait par zone".

Cette année encore, les élèves des établissements privés subissent le retard dans la distribution des manuels du MIE. Les parents dont les enfants sont actuellement en Grade 6 sont inquiets car l'année dernière, leurs enfants n'avaient pas obtenu les manuels du MIE. La reprise des classes en présentiel a eu lieu l'année dernière et certaines écoles privées ont décidé de faire monter leurs élèves en dépit du calendrier scolaire maintenu par le ministère de l'Éducation. Cette décision visait à soutenir ceux ayant complété leur programme lors des classes en ligne. Contrairement aux écoles publiques, les enfants des écoles privées n'avaient pas eu les livres du MIE.

Les élèves du privé paient environ Rs 500 pour ces livres qui sont distribués gratuitement dans les écoles publiques. Ainsi, pendant toute une année, les élèves ont dû se débrouiller avec les "online texts" disponibles sur le site du MIE alors que certains parents n'ont eu d'autre choix que de payer une fortune pour faire imprimer ces livres qui sont en deux parties et couvrent six matières. Un livre peut contenir 150 pages.

La direction des établissements privés évoque une politique de deux poids, deux mesures. Elle dit son inquiétude car les élèves doivent se préparer pour les examens prochainement. "Sans les manuels, ce sera difficile pour les élèves de suivre les classes. Il est important pour les élèves de Grade 6 d'obtenir les livres au plus vite car ils ont moins de temps pour couvrir tout le syllabus", souligne la directrice d'une école privée. Elle concède qu'il y a effectivement un souci au niveau de la distribution des manuels et que chaque année, les élèves sont pénalisés.

Les responsables des écoles privées déplorent aussi le fait qu'ils doivent toujours attendre que la distribution des manuels pour les écoles publiques soit complétée avant que les écoles privées n'en bénéficient aussi.

Les manuels du MIE ne sont pas disponibles en librairie. Il faut les commander auprès des autorités concernées. En avril de l'année dernière, le ministère avait émis un communiqué pour inviter les établissements privés primaires et secondaires à passer leurs commandes pour les manuels pour Grade 1 à 6 et Grade 7 à 9. Or, depuis le 29 avril 2022, tous les établissements privés ont déjà envoyé leurs requêtes alors que l'impression des livres n'a débuté qu'en novembre.

"Contract out"

Auparavant, c'était la Government Printing qui avait la responsabilité d'imprimer les manuels scolaires. Depuis quelques années, le ministère fait appel à des maisons d'édition et le travail est "contract out" à un prestataire privé. Même si c'est le MIE qui élabore les manuels, l'impression et la distribution ne tombent pas sous sa responsabilité. Sollicité, un responsable du département "procurement" du ministère de l'Education fait comprendre que tous les livres ont déjà été imprimés et que la distribution se fait par zone. "ll y a une bonne partie des livres qui sont déjà disponibles. La distribution dépendra aussi de la date à laquelle les écoles ont fait leurs demandes", souligne ce cadre. Entre-temps, les élèves du privé devront une fois de plus travailler à partir de photocopies ou des textes en ligne.

Grade 10 : Des manuels non disponibles en librairies

Le retard est causé par un bateau qui a rebroussé chemin

Alors que certains manuels de français et d'anglais pour le Grade 10 sont en rupture de stock dans les librairies, on apprend que ce retard dans la livraison est dû à un bateau qui était arrivé à Maurice le 1er janvier et qui est retourné à Durban avec toute la cargaison le 4 janvier. "Le bateau est resté quatre jours dans le port et vu qu'il n'y avait personne pour le déchargement, il a rebroussé chemin. Il faudra attendre le 18 janvier pour la nouvelle cargaison. Cela pourrait prendre encore deux semaines", souligne Ahmad Sulliman, directeur des Éditions le Printemps. Il souligne par ailleurs que les librairies ont passé d'autres commandes afin d'être livrées par avion et qu'elles recevront les livres éventuellement. Il y a certains titres qui sont en rupture de stock. Les librairies, souligne M. Sulliman, passent leurs commandes chaque année et le nombre diffère à chaque fois.