Ile Maurice: Disques de l'année - Une radio privée annonce à une auditrice qu'elle a remporté un prix avant de se raviser

L'année 2023 a mal débuté chez les Naidoo. Comme tous les ans, les radios élisent les disques de l'année suivant un classement établi grâce au nombre de votes des auditeurs via les SMS envoyés.

Plus il y a de SMS envoyés, plus grande est la probabilité de voir un titre sacré. Après avoir désigné la chanson de l'année 2022, les animateurs ou la radio appellent le ou les gagnants, dont le meilleur votant dans chaque catégorie. Les gagnants sont annoncés le soir du réveillon ou quelques jours après. C'est ainsi qu'une mère de famille a été informée par Wazza FM que le numéro de portable qu'elle utilise a été tiré au sort dans le cadre du jeu-concours du disque de l'année dans la catégorie Bollywood. Toutefois, elle est tombée des nues lorsqu'un préposé de la radio privée l'a rappelée pour lui annoncer qu'il y a eu un souci avec la liste des gagnants et qu'il y a eu une erreur. Elle affirme avoir été informée qu'une erreur a été notée dans le comptage des votes par SMS et qu'elle n'était pas la gagnante, comme annoncé précédemment.

Cette mère de famille est déçue par cette nouvelle et décide de se renseigner auprès des instances qui contrôlent les jeux. Mais cette radio privée ne serait pas sous le contrôle de la Gambling Regulatory Authority et n'aurait aucune licence pour proposer ces jeux-concours par SMS. Ne sachant à quel saint se vouer, la mère de famille se renseigne auprès de notre rédaction sur cette affaire. Généralement, les gagnants sont tirés au sort via les numéros de portable ou alors le nombre de votes est comptabilisé. Sauf que dans ce cas précis, le résultat annoncé a été annulé en raison d'une erreur.

La famille Naidoo se dit déçue de cette situation. Sollicité, le directeur de First Talk, Sunil Gohin a concédé qu'il y a eu une erreur, mais la radio va faire un geste commercial pour redonner le sourire a cette auditrice. Bien que le vrai gagnant a été récompensé, Wazaa FM va aussi donner un cadeau à la famille Naidoo.