Sud-Soudan: Communiqué conjoint sur la réunion des Présidents Al-Burhan et Salva Kiir à Juba

Juba — Les Ministères des Affaires Etrangères du Soudan et de la République du Sud-Soudan ont publié aujourd'hui, Jeudi, un communiqué sur la rencontre entre Son Excellence le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire du Soudan, Président de la session actuelle de l'IGA Général Abdel Al-Fattah Al-Burhan et Son Excellence le Président Salva Kiir Mayardit Président de la République du Sud-Soudan sur le renforcement des relations entre les deux pays.

La SUNA publie ci-dessous le texte intégral du communiqué :

1/ Le Ministère des Affaires Etrangères de la République du Soudan et le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale de la République du Sud-Soudan ont l'honneur de publier ce communique conjoint au nom des Présidents des deux pays, Son Excellence le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire Général Abdel Fattah Al-Burhan et le Président Salva Kiir Mayardit, qui se sont réunis au Sud-Soudan aujourd'hui, Jeudi, correspondant au 12 Janvier 2023, en réponse à une aimable invitation par le Président Salva Kiir Mayardit à son frère, le Général Abdel Fattah Al-Burhan pour discuter les moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays.

2- La sécurité dans les deux pays est à la tête des priorités absolues, car l'état d'instabilité et de sécurité dans l'un des deux pays est transféré à l'autre pays. Par conséquent, les entretiens ont porté sur le soutien de la stabilité dans les deux pays à travers la coopération politique, économique et sécuritaire.

3- Les deux Présidents ont affirmé leur engagement politique à garantir la liberté de mouvement, de résidence, de propriété et de travail pour les citoyens des deux pays, et les deux Présidents ont appelé les autorités concernées dans les deux pays à accélérer les pas requis. Les deux Présidents ont reconnu que ces libertés sont essentielles pour soutenir la stabilité dans les deux pays. À cet égard, les deux Présidents ont fait allusion à l'activation et à la revitalisation des accords de coopération qui ont été signés le Septembre 2012, et ont ordonné que tous les mécanismes techniques soient examinés et activés dans un délai d'un mois.

4- Les deux Présidents ont souligné l'importance de maintenir la stabilité et la sécurité le long des frontières et de promouvoir la paix et la prospérité dans les deux pays. Cela a été pris en compte, ils ont convenu de former une force de sécurité conjointe pour empêcher l'infiltration d'armes illégales et combattre les forces négatives sur les frontières communes. En plus de cela, les deux Présidents ont ordonné aux secteurs de la sécurité concernés de commencer immédiatement le plus rapidement possible.

5- Les deux Présidents ont affirmé que la tâche d'établir la paix intérieure dans chacun des deux pays est la première et la seule tâche des forces de sécurité nationales. Les deux Présidents ont reconnu que l'approche de la coopération bilatérale contribuerait à traiter les questions sécuritaires et internes avec une grande efficacité dans les deux pays, et que les deux pays tiendront des réunions périodiques pour les forces de sécurité nationales concernées pour échanger les informations des renseignements et de coordonner les actions pour faire face aux défis potentiels. Les Présidents des deux pays ont promis leur capacité à faire face aux défis sécuritaires internes. Les deux pays assumeront également leurs responsabilités envers le renforcement de la sécurité et de la stabilité, et les deux chefs d'État impliqueront les pays de la région si nécessaire.

6- Pour assurer que les frontières soient une source de force et de prospérité pour le Soudan et le Sud-Soudan, les deux Présidents ont appelé les mécanismes existants liés à la région d'Abyei à redoubler leurs efforts pour déterminer le statut final de la région et à relancer la coopération économique, développementale et sociétale, appelant les mécanismes à tenir des réunions conjointes conformément à la réunion tenue à Khartoum le vingt-quatre Octobre 2022.

7- Les deux Présidents promettent leur engagement et leur disposition à œuvrer ensemble pour servir les intérêts des peuples des deux pays frères et les peuples de la région.

Fait le 12 Janvier 2023 - Juba - République du Sud-Soudan.