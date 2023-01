Afrique de l'Ouest: Cours des Matières premières en 2022- Le bon comportement du cacao et du sucre

En 2022, le marché des matières premières agricoles a enregistré une forte volatilité. Si pour l’essentiel, la guerre en Ukraine ainsi que ses implications sur l’économie mondiale ont pesé sur l’offre et la demande, certaines denrées ont été à l’abri des turbulences. Rapporte l’Agence Ecofin.

Selon le site en question, « Le cacao et le sucre ont été les grands gagnants durant l’année écoulée. En dépit d’un marché agricole agité, ces deux matières premières ont affiché des gains sur leurs différentes places de cotation. Dans les détails, les prix de l’or brun ont gagné plus de 21 % à Londres et ont terminé autour de 2 062 livres la tonne. A New York, les cours ont gagné 3 % avec une clôture le 30 décembre dernier à 2 600 dollars la tonne. Dans l’ensemble, le cacao s’en sort relativement bien malgré une demande sous pression en raison des incertitudes économiques »

Les cours de la tonne de la matière première ont en effet atteint le 1er juillet dernier leur plus bas niveau depuis un an à New York à 2 304 dollars et leur plus bas à Londres depuis 4 mois (1 742 livres), pénalisés par la faiblesse de la demande et les perspectives d’une abondante récolte en Afrique de l’Ouest.

Dans le cas du sucre, les prix ont affiché des gains soutenus par une offre restreinte alors que la demande est restée robuste. Le sucre brut a gagné 6,1 % d’une année sur l’autre alors que le sucre blanc a gagné 11,5 % en 2022.

Au total, le sucre blanc aura gagné 54,8 % sur les 4 dernières années soit autant que le sucre brut. Il faut noter que les cours du sucre brut se sont envolés le 23 décembre dernier, atteignant à New York, 21,18 cents la livre, soit leur plus haut depuis février 2017 sous l’effet des craintes d’une pénurie liée à des récoltes tardives en Thaïlande, mais aussi en Australie et en Amérique centrale. Globalement, le sucre et le cacao ont été des exceptions sur un marché agricole où la majorité des spéculations a été orientée à la baisse.

Bamba Moussa