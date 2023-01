Ile Maurice: Météo - Les cyclones nous ont à l'oeil

Depuis quelques jours, les agences météo et les météorologues amateurs parlent des premières formations cycloniques de la saison. Les élèves doivent-ils s'attendre à des congés forcés ? Et les employés alors ? Tempêtes et dépressions nous rendront-elles visite bientôt ?

La région Mascareignes connaît une saison cyclonique tardive comme l'an dernier. Le dipôle de l'océan Indien, aussi connu comme l'El Niño indien, passe en voie neutre, voire positive. C'est une oscillation irrégulière des températures de surface de la mer, la partie occidentale de l'océan devenant tour à tour plus chaude et plus froide que sa partie orientale. C'est ce qui donne le signal qu'on peut s'attendre à une ou plusieurs zones 'suspectes' qui pourraient se développer en une dépression tropicale, voire un cyclone.

D'ailleurs, trois zones sont sous surveillance - deux au nord des Mascareignes et une autre dans le canal du Mozambique, qui ne se développera pas. Toutefois, il n'y a pas de risque dans l'immédiat de voir débarquer un cyclone sorti de nulle part. Les modèles d'ensemble et les scénarios des diverses agences ne sont toutefois pas d'accord, vu les nombreux paramètres qui changent à chaque observation. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des zones propices à la formation d'autres tempêtes tropicales modérées dans les prochains cinq jours.

Actuellement il y a deux zones suspectes entre 1 500 et 2 000 km au nord de Maurice. L'un va évoluer à l'est d'Agaléga ce week-end et représente un risque modéré de se transformer en formation cyclonique. Selon Météo France Réunion, il y a de 30 à 60 % de chances que la zone suspecte devienne une tempête tropicale en début de semaine, soit à partir de mardi. La formation devrait concerner Agaléga et se diriger vers le nord ou nord-est de Madagascar en milieu de semaine.

Les services météo malgaches ont déjà prévu qu'une tempête va toucher le nord, voire le nord-est, de la Grande île dans la semaine du 16 au 22 janvier. Une autre perturbation tropicale se met en place à l'est de Diégo Garcia, mais représente un risque faible de développement, car l'interaction avec le système à l'est d'Agaléga va créer ce que l'appelle un effet Fujiwara. Même si cette probabilité est faible, selon les observateurs. Bien qu'il y ait deux systèmes, un seul sera dominant et s'approchera de Madagascar et aurait un impact indirect sur Maurice et La Réunion avec des pluies et des rafales.

Pour comprendre ce qui se passe, nous avons sollicité le météorologue amateur Vishal Kawal. "Selon les modèles numériques, une ou deux dépressions pourraient se former dans les prochains cinq jours. Les modèles numériques ne sont pas encore en accord sur leur développement. De ce fait, il est trop tôt pour parler d'intensité, de trajectoire ou de menace. Il est même probable que le système principal absorbe le plus faible (NdlR, effet Fujiwara) et se déplace vers l'ouest ou le sud-ouest. Toutefois certains modèles montrent le développement d'un système de grande taille ou de type 'dépression de mousson'. Celle-ci se caractérise par un système mal organisé, au développement lent et souvent de grand diamètre, avec des vents et pluies loin du centre. Dans un tel cas, même loin, il pourrait nous apporter les pluies tant attendues", fait-il ressortir.

En revanche, ce qui pourrait retarder la venue d'un cyclone pluvieux, c'est le cisaillement ou l'air sec présent dans l'atmosphère qui pourrait avoir un certain effet. Mais les conditions environnementales sont propices à une intensification d'une formation vu que la température de la mer approche les 30 °C. Au niveau de la station météo de Vacoas, vu qu'il n'y a ni danger imminent, ni menace, l'on suit la situation de près et l'évolution d'ici la semaine prochaine. Comme la saison commence à peine, pas la peine de consulter l'appli Windy pour se faire des scénarios de direct hit. Il faut juste suivre la situation et les consignes, si la menace se précise.

C'est quoi l'effet Fujiwara ?

L'effet Fujiwara est un phénomène où, lorsque les deux systèmes de basse pression se rapprochent, chacun se met à tourner autour d'un point situé entre les deux. Les deux cyclones sont attirés l'un par l'autre et finissent par former une seule spirale autour du centre en fusionnant. Lorsqu'ils sont d'intensité inégale, le plus puissant dominera l'interaction et le plus faible tournera autour de lui. Ce phénomène est souvent évoqué dans le rapprochement des cyclones tropicaux, mais il est rare d'assister à la formation d'un seul système.