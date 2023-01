Tunisie: Jardinage | Quels fruits et légumes cultiver sur son balcon en hiver ?

On ne vous apprend rien, les fruits et légumes d'hiver sont moins divers que ceux de printemps ou d'été. Ce qui ne veut pas dire que le goût n'est pas au rendez-vous ! Potiron, navet, épinards ou choux, les légumes d'hiver sont bourrés de bienfaits pour affronter la saison froide. Découvrez les variétés de fruits et légumes les plus faciles à cultiver sur son balcon en hiver.

Les fruits et légumes d'hiver regorgent de bienfaits sur la santé, pour passer la saison froide sans être malade ! Et quand on n'a pas la chance d'avoir un jardin potager, on peut tout de même oser la culture hivernale sur son petit balcon citadin. Découvrez les meilleurs végétaux à faire pousser facilement en appartement, et sans beaucoup d'entretien.

Ces légumes à planter en septembre pour une récolte en hiver

La plupart des fruits et légumes d'hiver se plantent au printemps. Ce n'est pas le cas de tous. Voici quelques variétés que vous pouvez semer dès la fin de l'été.

Les épinards

Les semis des épinards se plantent à la fin de l'été, en août et en septembre, pour une récolte longue durée : en automne (octobre), en hiver (novembre, décembre, janvier, février & mars) et jusqu'au début du printemps (avril). Pour faire pousser des épinards sur votre balcon, prévoyez une grande jardinière (qui peut être une cagette/palette de récup') et un minimum d'espace. L'épinard est un légume vert qui a l'avantage de pousser rapidement, et ne demande pas beaucoup d'entretien. Pour de meilleurs rendements, privilégiez la variété d'épinard géant d'hiver, qui résiste très bien aux grands froids.

Bourrés de bienfaits sur la santé, les épinards ne vous décevront pas. Bons pour les os, le ventre, le cœur, la vue ou le cerveau, les légumes verts préférés de Popeye vous permettront de passer un hiver au top de votre forme !

La roquette

La roquette n'a pas son pareil pour donner un peu de piquant à toutes les salades vertes ! Cette plante potagère à la saveur relevée s'épanouit très bien en hiver, à l'abri du gel dans une belle jardinière. Les semis peuvent se faire en fin de printemps ou d'été (jusqu'au mois de septembre). L'entretien de la roquette n'est pas très difficile, et la plante se débrouille généralement très bien toute seule, à condition de maintenir un sol frais, recouvert de paillis, et en observant des arrosages réguliers. La récolte de la roquette commence environ 1 mois et demi après les semis.

La laitue

Comme ses acolytes hivernaux, la laitue n'est pas difficile à entretenir, mais nécessite un sol riche en humus (un compost bokashi sera idéal) pour s'épanouir pleinement. Les semis de la laitue à couper se font de juillet à septembre, pour une récolte à la fois automnale et hivernale (septembre, octobre et novembre).

Pour cultiver de la laitue sur votre balcon, récupérez une vieille cagette ou une palette délaissée sur les marchés, une occasion de plus de réduire ses déchets ! Le cas échéant, vous pouvez très bien semer vos plants de laitue dans une jardinière ou un grand pot.

Ces arbres fruitiers à accueillir sur son balcon pour une récolte en hiver

Les fruits sont certes moins diversifiés en hiver qu'en été ou au printemps, mais certains arbres fruitiers ont le don de produire de délicieuses denrées à cette période de l'année !

Un citronnier ou un oranger

Si vous habitez dans une région ensoleillée et tempérée, vous pouvez accueillir sur votre balcon un arbre à agrumes. Avec leurs feuilles vertes persistantes, les citronniers ou orangers font de plus une très belle décoration naturelle. Attention au gel en revanche : préférez placer votre arbre fruitier sous une fenêtre ou dans un endroit abrité.

Cultivez des aromates tout l'hiver en intérieur

Si la plupart des herbes aromatiques sont sensibles au gel, certaines variétés comme le thym ou le romarin ne gèlent pas. Cela dit, la pleine saison se situe plutôt en été, même si vous pouvez les récolter toute l'année. Vous pouvez en revanche vous essayer à la culture d'aromates en intérieur, pour agrémenter vos plats d'hiver sans mettre le nez dehors ! Voici quelques variétés qui se plaisent dans l'intimité d'une cuisine lumineuse : Basilic, Ciboulette, Coriandre, Menthe, Persil, Cerfeuil, Romarin,Sarriette.

Les graines germées de jeunes pousses à cultiver facilement dans sa cuisine toute l'année

Quand on n'a pas de balcon, on peut tout de même transformer sa cuisine en un petit potager d'intérieur ! Si vous n'avez pas la main verte, vous pouvez facilement vous atteler à la culture des graines germées de jeunes pousses qui germent en un rien de temps (de 3 à 5 jours) et apportent un maximum de nutriments.

Le principe est simple : déposez 2 cuillères à soupe de graines à germer dans un grand bocal (ou un germoir, plus pratique), et fermez à l'aide d'un couvercle percé. Rincez les graines deux fois par jour à l'eau claire et observez votre salade pousser en deux temps trois mouvements ! Ces graines sont de véritables concentrés d'énergie, généralement plus riches en vitamines et nutriments que la plupart des légumes. Difficile de faire plus local.