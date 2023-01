Tunisie: Vient de paraître / Des renards et des hommes de Gilbert Naccache - Des écrits incisifs

Il paraît quand on s'y attend le moins ! Publié chez les éditions Chama, cet ouvrage de nouvelles et de courts récits inédits de feu Gilbert Naccache, intitulé " Des renards et des hommes : un conte et divers courts écrits ", est disponible dans les librairies. Il s'agit d'une publication posthume, tissée sur fond d'anecdotes, de fables, de souvenirs et de rencontres.

Ce livre est riche d'une couverture haute en couleurs, conçue par Nader Boukadi / Une Illustration de Z, finement dessinée, attractive et qui donne vie à des animaux de la jungle plus proche des humains. "Des renards et des hommes : un conte et divers courts écrits " fait échos au contenu de l'ouvrage constitué d'un conte principal anthropomorphique titré "L'heure du renard : conte de Noël", raconté en 6 sous-chapitres. Véritable allégorie sociopolitique, elle se lit d'une seule traite, et plonge les lecteurs dans des histoires de règne, secoué par des rebondissements, des complots, et autres stratégies. Le 2e récit est nommé "Justice... Justice !", Suivi de "Propos sur une amitié", "Histoires racontées au Borj", et un florilège de nombreux passages nommé "Ecrits en passant".

Ces écrits précieux ont été rédigés de 1974 à 2019, publiés en décembre 2022 et ont pour cadre spatial des villes, une jungle, des lieux, un "Borj" ou une prison. Ces nouvelles racontent une époque, la romancent, lui donnent vie, et résonnent comme des souvenirs.

Ce livre entremêle différents rapports, raconte de précieuses relations amicales et amoureuses : des romances à deux, durables ou éphémères, des triangles amoureux complexes, en passant par ces rencontres humaines faites au gré d'une vie, de voyages et d'existences souvent hasardeuses. Des camaraderies de lutte et de résistance, une répression, ou des temps de solitude sont narrés dans un style incisif, léger et qui finit par conquérir. Cette écriture est truffée de symbolisme, fictionnelle certes, mais qui puisent dans un vécu singulier.

La plume distinguée de l'auteur de "Cristal", feu Naccache, parvient assurément à la génération actuelle. Ces écrits, qui sont en partie "mémoriels", reflètent la pensée unique de l'intellectuel, intrinsèque à son intention d'interroger une époque, exploiter le passé tout en se tournant vers l'avenir. Cette dernière publication en date enrichit l'œuvre atemporelle de l'auteur et est parlante à des générations de lecteurs. Cet ouvrage a été publié avec le concours de la "Fondation Rosa Luxembourg North Africa Office".