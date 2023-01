Tunisie: E-bazaar - Bienvenus dans le grand bazar de l'innovation !

E-bazaar est le meilleur outil pour connecter les innovateurs et les investisseurs en Méditerranée.

Le projet Intecmed (Incubateurs d'Innovation et de Transfert Technologique en Méditerranée), financé par l'Union européenne dans le cadre du programme IEV CTF MED, vient de lancer le "E-Bazaar de l'innovation", afin de créer une synergie entre les acteurs méditerranéens dans le secteur de l'innovation.

Un pont d'innovation...

Selon Moez Hassen, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie du Cap Bon (CCI Cap Bon), porteuse de ce projet, E-bazaar est une plateforme ultime pour les innovateurs méditerranéens (chercheurs et startup) leur permettant d'interagir avec les investisseurs, de trouver des talents, d'échanger des idées, d'accéder à la formation et au financement...

"Soutenue par un partenariat méditerranéen dans le cadre du projet Intecmed, qui rassemble les acteurs clés régionaux tels que les universités, les centres de recherche, les chambres de commerce et les investisseurs, cette plateforme innovante facilite la collaboration entre les investisseurs et les innovateurs, la commercialisation des résultats de la recherche, l'interaction et les synergies, le déploiement du matériel d'appui sur le programme de mentorat, les bonnes pratiques... Elle génère plus d'opportunités et d'avantages et est considérée comme le meilleur outil pour la promotion des entrepreneurs et des entreprises en mettant sur le marché les dernières découvertes et technologies issues de recherche", a-t-il souligné, en marge d'une récente journée d'information sur le projet "Intecmed".

Pallier le manque de coordination

M.Hassen a ajouté que, grâce à cette plateforme, chaque utilisateur créera son profil avec ses informations, ses centres d'intérêt ainsi que les activités et documents qu'il souhaite partager. La plateforme déploiera, également, du matériel d'appui sur le programme de mentorat, les bonnes pratiques et de nombreux autres sujets. "E-bazaar est basée sur un mécanisme intelligent de recherche et d'identification de l'intérêt commercial d'un investisseur avec le domaine de recherche des innovateurs pour pallier le manque de coordination entre les différents acteurs méditerranéens travaillant avec l'innovation au niveau local et pour faciliter l'interaction et les synergies", a-t-il encore souligné. À rappeler que le projet Intecmed vise à développer un écosystème d'innovation intégré au niveau local pour soutenir le transfert de technologie et la commercialisation des résultats de la recherche. Il utilisera la méthodologie du mécanisme d'innovation Business Ready pour développer une vision partagée de la manière de créer des start-up en surmontant l'inexpérience et l'écart entre les connaissances académiques et le développement des entreprises.

A moyen terme, le projet prévoit de mettre en place un groupe stable de décideurs pour définir une stratégie d'innovation au niveau local, capable de coordonner toutes les actions des différents acteurs. Les programmes de mentorat des projets pilotes amélioreront les compétences et les capacités de commercialisation des résultats de recherche d'au moins 48 entrepreneurs/chercheurs. A long terme, une amélioration de la capacité d'innovation des régions impliquées, et en particulier celles de la rive sud de la Méditerranée, est attendue.