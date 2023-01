Tunisie: Mode et tendance | Adoptez le look sporty cet hiver pour être chic

Des leggins, des baskets, un pull loose et un manteau large... et on est dans la tendance chic- sport... Un look très moderne, qui va à tous les âges et surtout pratique et confortable pour passer un hiver au chaud et être stylée !

Pendant l'hiver, on a toutes envie d'avoir un look tendance cocooning tout en restant dans le chaud et le confort total. Pour cette saison hivernale, la tendance look sporty composé de pull chaud ou sweet wear avec des leggings et des baskets continue encore à chavirer le cœur de toutes les fashionistas et amoureuses de la mode... On vous présente donc, dans ce numéro, les meilleures pièces essentielles à adopter et les styles très tendance à suivre pour être very fashion dans un look super sport !

On le sait tous, la mode est un cycle éternel : les tendances vont et reviennent d'une année à une autre avec parfois de petites touches de réinvention et des modifications... En effet, nous assistions actuellement au retour en force des styles des années 1990/ 2000 avec le fameux legging réinventé en d'autres matières et design...

Ce "pantalon" serré ou ajusté que l'on nomme aussi "justaucorps" est très pratique et surtout confortable. Adaptée pour toutes les occasions, notamment pour se balader, travailler... . on peut le porter avec tant de pièces maîtresses pour un look très à la mode et original. Pour ce faire, on mise sur les baskets celles simples, en blanc, toujours d'actualité, ou bien des converses montants ou des bottes à lacets.

Côté haut, on ajoute une chemise large à manches longues, un débardeur ou tout simplement un pull loose en laine et on est prête pour sortir... Pour compléter tout le look, on opte pour un sac à bandoulière et une casquette tendance pour être au top.

Pour le manteau, on peut choisir entre un long manteau large en oversize pour harmoniser toute la tenue et avoir un mélange de style chic-sporty ou bien un perfecto arrivant juste à la taille pour un style rock-and-roll. Pour créer ce total look rock, on opte pour des leggings en cuir ou en similicuir en les accessoirisant avec des pièces qui vont à merveille avec toute la tenue. On n'oublie pas de se maquiller légèrement en façon rock, pour une harmonie totale.

L'avantage principal de cette tenue à la fois chic et sporty, c'est qu'elle va avec toutes les morphologies, si on sait bien choisir les pièces que l'on associe ensemble. Pour toutes celles qui ont un peu de formes au niveau des hanches et qu'elles veulent cacher, elles peuvent essayer le leggings serré avec un pull loose pour un effet trompe-l'œil, On opte également pour des baskets à plateformes afin de gagner quelques centimètres si on est petite de taille et que l'on veut paraître avec une taille plus élancée.

Côté couleur, on mise cette année sur la couleur crème, beige clair et les dégradés du marron, très à la mode, pour le pull, le manteau, les baskets et le sac. Par contre, on mise pour le leggin sur la matière en cuir, en lycra... et la couleur noire. Celles qui sont adeptes de tout ce qui est original et sophistiqué peuvent oser les leggings en couleur marron, beige ou même blanc sale tout en le mixant avec des dégradés de la même couleur pour le reste des pièces à associer.

Ce pantalon moulant ou caleçon, super tendance, se vend à prix très minimes dans la friperie, donc on n'hésite pas à y aller chercher cette perle rare et à créer à chaque fois un look différent avec cette pièce tendance !

On peut porter le legging avec un sweet à capuche pour un look 100% sport et qui a surtout l'atout de convenir à tous les âges ou bien, on peut le mettre avec des pièces plus posées, telles que les bottes, bottines et un sac à chaîne et le tour est joué ! Nous restons dans la tendance chic-sport.

A porter le legging sans modération pendant cette saison et à adopter avec différents pièces et accessoires pour être la plus belle des fashionista !