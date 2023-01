Tunisie: La famille médiatique en deuil - Le journaliste Mokhtar Tlili n'est plus

La famille médiatique s'est réveillée hier dans la consternation en apprenant l'affligeante nouvelle de la disparition de Mokhtar Tlili, ancien journaliste à La Presse Soir et Assahafa.

Avec son décès, les journalistes tunisiens ont perdu une belle plume, un ami et un frère ainsi qu'un ardent défenseur de la liberté de la presse.

Ils se rappelleront tous son éducation, sa grande culture, son altruisme, sa bonté, son courage et son patriotisme qui ne lui permettaient pas d'agir autrement que selon ce que lui commandaient ces valeurs intrinsèques qu'il véhiculait depuis sa prime jeunesse.

La douceur de ses mœurs, sa beauté, sa générosité, sa libéralité, son indulgence et son humanité, sa noblesse d'âme et son authenticité, sa patience et sa ténacité, formaient les traits de son caractère.

En le côtoyant de près, on découvre sa fierté et sa modestie, sa dureté et son aménité, son hardiesse et sa prudence, son audace et sa discrétion, son esprit d'initiative, sa passivité et son attentisme. On ne saurait lequel de ces traits de caractères choisir pour décrire sa personnalité.

Ses collègues et amis ont consulté leurs cœurs pour rivaliser par leurs faire-part tout ce qui intéresse la mémoire de feu Mokhtar Tlili, ce cher et précieux disparu, et feront paraître au grand jour les rares qualités, les talents supérieurs qu'il avait tenus cachés pendant sa vie sous le voile de la modestie.

Que Dieu le Tout-Puissant l'accueille dans Son Paradis et l'entoure de Sa grande miséricorde.