Algérie: Défilé de tenues traditionnelles à Alger en l'honneur des délégations officielles participant au CHAN

ALGER — Un défilé de tenues traditionnelles algériennes a été organisé, samedi au Palais de la culture Moufdi Zakaria, en l'honneur des délégations officielles participant au Championnat d'Afrique des nations de football des joueurs locaux (CHAN 2022), qui s'est ouvert vendredi soir.

Organisé par le ministère de la Culture et des Arts, en présence de la ministre du secteur, Mme Soraya Mouloudji, du petit-fils du défunt leader sud-africain, Nelson Mandela, M. Zwelivelile Mandela, et de son épouse, ce défilé tend à mettre en exergue les composantes et la richesse du patrimoine culturel algérien, outre sa valorisation et sa promotion.

Le défilé a vu la participation des maisons de haute couture "Lala Zahra Dilmi" et "Yacef" spécialisées dans les tenues traditionnelles, ainsi que des modélistes stylistes Mahassine Herzallah et Feriel qui ont présenté une collection variée de tenues traditionnelles pour femmes représentant différentes régions du pays.

Le défilé a été l'occasion de découvrir de magnifiques tenues avec une touche moderne, à l'instar du Caftan algérien, du Karakou algérois, de la Gandoura constantinoise, du Badroune algérois, de la tenue Naili, de la Melhfa chaouie et autres, ainsi que plusieurs accessoires pour accompagner ces tenues comme Khit er rouh et la Mhazma.

Le public a également apprécié des morceaux de musique exécutés par les musiciens et artistes de l'Association algéroise de musique andalouse "Ahl el Fen" qui ont accompagné ce défilé.

A l'occasion, la ministre de la Culture et des Arts a indiqué que cette activité culturelle "s'inscrit dans le cadre du programme culturel tracé pour accompagner le CHAN, avec la participation de modélistes stylistes représentant différentes régions du pays, et ce en l'honneur du petit-fils de Nelson et de son épouse".

Le petit-fils du leader sud-africain Nelson Mandela, Zwelivelile Mandela, a remercié l'Algérie au nom de sa famille pour l'invitation au Championnat d'Afrique des nations de football (CHAN 2022), soulignant que "son grand-père Nelson Mandela considérait l'Algérie comme son pays (...) et c'est pour notre famille une seconde patrie".

Il s'est réjoui de sa présence en Algérie et de l'hospitalité des Algériens.

"C'est également un honneur pour nous d'être conviés par la ministre de la Culture et des Arts à découvrir la belle culture du peuple algérien", a-t-il ajouté, estimant que les tenues traditionnelles algériennes sont "belles et raffinées".

Lorsqu'il est venu en Algérie au début des années 1960, Nelson Mandela "était en quête de solidarité et de soutien en faveur de la lutte du peuple sud-africain pour sa liberté, mais aussi d'unité pour le continent africain de son extrême nord à travers l'Algérie à son extrême sud à travers l'Afrique du sud", a-t-il tenu à rappeler. "Nous pouvons unifier notre continent pour parler d'une seule voix", a-t-il poursuivi.

"Nous retournerons en Afrique du sud avec plein d'idées sur les moyens de promouvoir la culture sud-africaine en Algérie et la culture algérienne en Afrique du sud", souhaitant que les stylistes des deux pays échangent des visites.

Le Championnat d'Afrique des nations de football se poursuit jusqu'au 4 février.