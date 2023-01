Soudan: Badile et le général Al-Hussein discutent des arrangements pour la visite d'Al-Burhan

Damazin — Le Wali de l'État du Nil Blue, Ahmed Badi Al-Umda, et le chef d'état-major, le général Mohamed Osman Al-Hussein, ont passé en revue samedi, les dispositions pour la conclusion du festival annuel de tir et la visite du président du Conseil de souveraineté de transition et commandant général des forces armées, le général Abdul-Fattah Al-Burhan dans la région, dimanche.

Le ministre des Finances et chef du comité supérieur pour le programme de la visite, Abbas Kara, a déclaré que la réunion du Wali de la région et du chef d'état-major a passé en revue tous les arrangements en cours pour la visite du général Al-Burhan, indiquant que les deux parties ont été rassurées sur les arrangements et ont affirmé que la visite atteindrait ses objectifs et renforcerait le processus de paix et de stabilité dans la région.

Kara a annoncé que le président du Conseil de souveraineté de transition et commandant en chef des forces armées assistera à la conclusion du festival annuel de tir des forces armées et assistera à la signature d'un document de réconciliation entre les composantes du Nil Bleu et la communauté haoussa.

Il a ajouté que le général Al-Burhan présidera également une réunion conjointe des cabinets fédéral et régional, et partira pour la ville d'Oulu, qui est le siège du Mouvement populaire - Nord, pour inspecter la situation des dispositifs de sécurité.