Ile Maurice: Ambiance, hier, à Phoenix Mall - "L'élève Ten Hag a dépassé le maître !"

Ancien adjoint de Pep Guardiola au Bayern Munich, l'élève Erik Ten Hag a réussi une sacrée prouesse hier en venant à bout de son ancien mentor dans le derby mancunien.

"L'élève a dépassé le maître ! Ten Hag a pris le dessus tactiquement. Il a fait des choix osés, en mettant Martinez sur le banc et en mettant Shaw en arrière central, mais ses choix ont été payants. United a été plus dangereux que City, même sans la possession, c'est une victoire sensationnelle des Red Devils. Je me souviens pas quand City a perdu un match en menant au score", jubilait Sameer Maudarbocus, président de Mauritius Manchester United SC (MMUSC), hier, lors d'un évènement organisé à Jumbo Phoenix.

Près de 150 supporters se sont en effet regroupés hier dans le food court du Mall dans une ambiance électrique après la victoire renversante de Manchester United. Alors y avait-il hors jeu ou pas hors jeu sur le but de Fernandes ? "Il n'y a pas du tout hors jeu ", soutient Sameer Maudarbocus. "Rashford n'intervient pas dans l'action. Il a été simplement rusé, et ça a marché ! Par contre, je vois bien Manchester United comme un sérieux prétendant dans la course au titre maintenant. J'ai bon espoir car City est en déclin et Arsenal peut encore perdre des points, à commencer par leur derby contre Tottenham, puis contre Man Utd très bientôt. United est en embuscade et fait son petit bonhomme de chemin... " Le match retransmis sur grand écran, hier, à Jumbo Phoenix est une initiative du MMUSC en collaboration avec Lototech, Kick Advisory Services, Super Bull et Asencia Malls.