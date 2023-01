Ile Maurice: Miss Univers - Alexandrine Belle-Etoile brille de mille feux

Elle était la digne représentante de Maurice lors de la finale de Miss Univers, hier soir à la Nouvelle-Orléans aux États-Unis.Mais déjà, plusieurs jours avant, elle recevait le soutien et les éloges sur le plan nation mais aussi international... Alors qu'elle était en pleine préparation, au milieu de répétitions, essayages et claquements de talons, la jeune femme a pris le temps de revenir sur son parcours.

Cela fait pratiquement un mois qu'Alexandrine, 25 ans, est aux États-Unis. Elle a quitté Maurice le 17 décembre pour Washington ; elle a passé Noël à New-York, dans une famille philippine. "C'était la première fois de ma vie que je passais Noël hors de ma famille. Mais cela s'est très bien passé, surtout que nous avions les mêmes valeurs et le même humour", avance-t-elle. Direction ensuite la Nouvelle-Orléans pour les répétitions. L'étape préliminaire a eu lieu mercredi et comprenait des passages en robe de soirée et maillot de bain.

Ce n'est pas la première fois qu'Alexandrine Belle-Etoile représente Maurice à l'international. En avril dernier, elle avait été choisie pour représenter le pays à Miss Supranational suite au désistement de la candidate couronnée. À l'issue du concours, la Mauricienne était classée dans le Top 10. Elle est repartie avec le titre de Miss Supranational Africa et celui de Top Model Africa.

Alexandrine Belle-Etoile est détentrice d'une licence en Beaux-Arts et elle enseigne l'art et le français dans une école primaire. Elle est aussi fondatrice de la plateforme Art Brave. "Cela comprend des ateliers de peinture, maquillage, coiffure et confiance en soi. Ils sont animés par des professionnels à l'attention des femmes et des jeunes filles." Elle est également mannequin freelance depuis six ans.