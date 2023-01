Soudan: Minawi rentre au pays

Khartoum — Le gouverneur de la région du Darfour, Minni Arko Minawi, est rentré, samedi au pays après une tournée européenne réussie, au cours de laquelle il a tenu un certain nombre de réunions importantes avec des responsables des affaires internationales, discutant avec eux de la solutions nécessaires à la crise politique que traverse le pays.

Minawi a appelé la communauté internationale et régionale à accorder plus d'attention au Soudan en ce qui concerne les conflits tribaux dans la région du Darfour afin de promouvoir une paix globale.

Il a déclaré dans un message sur sa page à la Facebook : "Il y a quelques instants, nous sommes rentrés dans le pays après un voyage qui a duré des semaines dans des pays européens, au cours duquel nous avons tenu un certain nombre de réunions importantes avec des responsables des affaires internationales et nous avons discuté de la crise politique et on a recherché de perspectives de solution, compte tenu des contributions de la communauté internationale à l'aménagement de la situation et à la construction de la stabilité.

Il a déclaré que notre pays a besoin d'une volonté nationale sincère dans ces circonstances critiques, car il y a une escalade de la guerre au Darfour, la sensibilité de la crise exige une double action nationale de la part de tous les habitants du pays, appelant à mettre en œuvre des arrangement sécuritaires afin que les forces chargées de protéger les civils et peuvent imposer le prestige de l'État, et nous appelons également la communauté internationale et régionale à faire davantage d'effots pour parvenir à la paix globale.