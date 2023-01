Ile Maurice: Meurtre de Michaela Harte - 12 ans plus tard, le coupable court toujours

Dans cette rubrique hebdomadaire, nous revenons sur des crimes qui ont été perpétrés il y a plusieurs semaines, mois, années... Des drames qui ont marqué les esprits et qui ont bouleversé des vies à tout jamais...

Douze années se sont écoulées depuis le meurtre de la jeune Irlandaise de 27 ans, alors en lune de miel à l'hôtel Legends. Elle avait été retrouvée étranglée dans la baignoire de sa chambre... Plus d'une décennie plus tard, sa famille attend toujours des réponses.

Il est dur d'oublier ce meurtre tragique et qui jusqu'aujourd'hui encore demeure un mystère. Le meurtre de l'enseignante irlandaise fera grand bruit au niveau national mais aussi international. Non seulement parce qu'elle était l'unique fille de Mickey Harte, manager de l'équipe de foot GAA, mais aussi parce que c'était la première fois, qu'une touriste trouve la mort dans de telles circonstances dans un hôtel du pays ; et que jusqu'à présent, justice n'a pas encore était rendue.

Ce qui devait être un séjour inoubliable au paradis s'est transformé en un véritable enfer pour les jeunes mariés John McAreavey et Michaela Harte. Le couple est venu passer sa lune de miel à l'hôtel Legends à GrandGaube. Le 10 janvier 2011, vers 14 heures, Michaela Harte-McAreavey laisse son époux auprès de la piscine pour se rendre dans sa chambre d'hôtel. Mais après avoir franchi le pas de la porte de la chambre 1025, elle n'en ressortira jamais. Environ une heure plus tard, son époux la retrouvera inerte dans la baignoire...

Le même jour, trois valets de chambre sont arrêtés. Il s'agit d'Avinash Treebhowon, Sandip Moneea et Raj Theekoy ainsi qu'un agent de sécurité Dassen Narayanen. Le lendemain, en comparaissant en cour, Raj Theekoy incrimine ses deux collègues Avinash Treebhowon et Sandip Moneea. Il affirme avoir vu le chariot d'Avinash Treebhowon à côté de la porte de la chambre 1025 qui était fermée à clef et avoir entendu une femme crier dans la chambre. Et que cinq minutes plus tard, il a vu les deux hommes paniqués sortir de la chambre. Il explique aussi qu'il n'avait rien dit le jour du meurtre car les deux hommes l'avaient menacé. Il devient ainsi le témoin vedette du procès.

Le 12 juillet 2012, après huit semaines de procès, le jury acquitte Avinash Treebhowon et Sandip Moneea à l'unanimité. Les charges contre Dassen Narayanen ont été rayées en 2013. En 2014, après une nouvelle enquête, le Directeur des poursuites publiques demande la réouverture de l'enquête à la lumière de "fresh and compelling evidence". Il y a eu plusieurs rebondissements dans cette affaire. Après sa visite à Maurice en 2017 pour voir où en était l'enquête, John McAreavey lance un podcast intitulé Murder in Paradise en 2019 et explique qu'il se sent berné par les autorités mauriciennes et prévient même le club de Liverpool de son combat alors que l'État a signé un contrat publicitaire avec cette équipe. En 2020, le dossier est confiée à une nouvelle équipe d'enquêteurs.

Toujours non résolue, l'affaire est à nouveau relancée en avril 2022 après une énième pression de la famille de la victime et de politiciens irlandais. À ce jour, il n'y toujours rien de nouveau et de concret dans cette affaire, ce qui reste très difficile pour la famille. D'ailleurs, le jour du 12e anniversaire de la mort de Michaela Harte, John McAreavey a posté sur son compte Twitter que les familles Harte et McAreavey "attendent toujours la justice pour Michaela", en citant les noms de ceux qui en seraient les auteurs du crime même si la justice mauricienne les a acquittés...