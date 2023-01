Ile Maurice: Réduit - Balade (à côté) des champs de cannabis

Ce n'est plus un secret pour personne. La culture de chanvre à des fins médicales se fait sous l'égide du Food and Agricultural Research and Extension Institute (FAREI) à Réduit. Il y a deux semaines, un vigile a été arrêté pour le vol de quelques-unes de ces tiges tant convoitées, larcin rapporté le 4 janvier. Comment cela se passe-t-il ? Les précieuses plantes sont-elles bien gardées ?

Jeudi 13 h 30. L'amour est dans le pré de chanvre. "Hein, zot pé rod baz kot plant zafer-la", dira un jeune, amusé. Les bureaux du FAREI sont accueillants. Un bâtiment jaune entouré de verdure. On peut sentir les effluves de toutes sortes de plantes mais pas celle encore celle du cannabis sativa.

Nous faisons le tour du bâtiment. Deux hommes nous regardent d'un air effaré ; nous les saluons de la main. Comment faire pour y entrer ? Avons-nous le droit de visiter ? Au niveau de la réception, la présence d'un carnet destiné à répertorier les noms des visiteurs fait sourire.

Nous approchons une dame qui semble prête à nous aider. "Bonzour Madam. Nou lapres nou. Eski kapav vizité isi ? Bann canabis médikal-la wé ?" Elle esquisse un sourire timide et secoue de la tête : la réponse est non.

Nous retournons sur nos pas. Le vent ramène cette fois des parfums épicés vers nos narines. Serait-ce le cannabis ? "Non to ti pou high la frer", lâche notre jeune ami...

Nous rencontrons un vigile de Rapid Security Service et lui demandons s'il y a moyen de visiter. Gentiment, il nous réfère au site manager qui encore une fois nous accueille gentiment et nous invite à prendre place dans son bureau. On, veut se balader au milieu des champs s'il vous plaît Monsieur. "Les visites sont interdites. Il faut savoir qu'au FAREI nous soutenons le projet. Les plantes sont ici mais ce n'est pas nous qui effectuons les recherches scientifiques, vous comprenez. Donc, les visites sont interdites. Même les photos sont interdites. Si vous avez besoin d'informations, notre CEO ou encore le ministère pourra et sera plus apte à vous répondre... "

Déçus, nous rebroussons chemin. Point positif : au bureau du FAREI, la gentillesse est le maître-mot. Nous