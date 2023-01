Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 16 Janvier 2023

Burkina Faso : Terrorisme- Une cinquantaine de femmes enlevées par des jihadistes

Le rapt a concerné deux groupes de femmes, allées chercher des feuilles en brousse, pour la cuisine. Une position des Volontaires pour la défense de la patrie (Vdp) de Arbinda, région du Sahel, a été la cible d'une attaque d'individus armés, dans la soirée du jeudi 12 janvier 2023. L'incident attribué aux combattants jihadistes, affiliés au Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Gsim) a tué deux auxiliaires civils de l'armée et blessé trois autres. "Au retour, les assaillants ont enlevé une trentaine de femmes. Mais trois d'entre elles ont pu s'échapper et sont revenues au village. Le rapt a eu lieu lorsque les femmes se sont rendues à la périphérie du village pour cueillir des feuilles et des fruits sauvages pour la cuisine", a indiqué une source locale. (Source : Apa)

Sénégal : Nemeeku Tour- Ousmane Sonko et Cie amassent plus d’un quart de milliard de Fcfa

Dans le cadre du Nemeeku Tour, le parti Pastef de Ousmane Sonko a procédé ce dimanche au lancement d’une levée de fonds. Sur un objectif de 250 millions, les « Patriotes » ont réussi à réunir la somme de 333 032 897 Fcfa. Pastef ne devrait plus souffrir de contraintes financières pour dérouler son « Némékou tour».Une première dans l’histoire politique du Sénégal avec la participation de plus de 168 000 personnes et groupes de personnes.( Source : adakar.com)

Côte d'Ivoire : Prochaine présidentielle- Le débat est lancé sur l’âge des candidats

Dans une interview accordée à une radio internationale, Jean Louis Billon, l’actuel vice-président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci) et ancien ministre du commerce, le Pdci a demandé le retour de la limite d’âge à 75 ans pour les candidats à la présidentielle prévue en 2025. Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara ; ces trois hommes ont au moins deux points communs. Ils ont été ou sont présidents de la Côte d’Ivoire et sont chacun âgés de plus de 70 ans avec respectivement 88, 77 et 81 printemps pour l’actuel chef de l’Etat. Ces dinosaures de la politique ivoirienne sont dans la ligne de mire de Jean-Louis Billion, âgé, lui, de 58 ans. Dans une interview accordée à une radio internationale, l’actuel vice-président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) et ancien ministre du commerce, a demandé le retour de la limite d’âge à 75 ans pour les candidats à la présidentielle prévue en 2025. (Source : Euronews)

Mali : Insécurité – La Cndh condamne avec les attaques dirigées contre les Fama

Dans un communiqué dont copie est parvenue à la rédaction de aBamako. com, la Commission nationale des Droits de l'Homme (Cndh) a condamné avec la dernière rigueur les attaques dirigées contre les Forces Armées Maliennes (Fama) le 10 janvier 2023. Voici la teneur dudit communiqué. « La Commission Nationale des Droits de l’Homme (Cndh) a appris avec une profonde affliction les attaques infames perpétrées, le mardi 10 janvier 2023, contre les Forces Armées Maliennes (Fama) sur les axes Dia-Diafarabé et Koumara-Macina, ayant entrainé la mort de 14 éléments des Fama et des victimes civiles. L'Institution nationale des droits de l’Homme s'incline devant la mémoire des disparus et souhaite prompt rétablissement aux blessés.( Source : abamako.com)

Guinée : Activités des partis politiques- Le Rpg décidé à "affronter" la junte

L’ex parti présidentiel ne cache plus ses intentions. Bien que fragilisé par l’emprisonnement de plusieurs de ses cadres, le Rpg arc-en-ciel est décidé de sortir de la torpeur dans laquelle il s’était recroquevillé. Désormais, il affiche une détermination à affronter le CNRD, acronyme de la junte militaire qui l’a renversé.Le samedi 14 janvier, l'ancien député Momo Camara, membre du bureau politique national du Rpg arc-en-ciel, a ouvertement désigné le comité national du rassemblement pour le développement comme adversaire à combattre. Pour le parti d’Alpha Condé, il faut récupérer le Pouvoir qui lui a été enlevé par le colonel Mamadi Doumbouya. (Source : africaguinee.com)

Centrafrique : Irrégularité au travail au sein de la Présidence - Les inquiétudes de Touadéra

Le Président de la République, Faustin Archange Touadéra, a prononcé un discours lors de la présentation des vœux de nouvel an du personnel de la Présidence de la République le vendredi 13 janvier 2023. Il s'est d'abord réjoui des progrès réalisés par le Gouvernement en 2022 malgré les difficultés causées par la pandémie de Covid-19, le conflit en Ukraine et la restriction de l'aide budgétaire. Il a également souligné le dévouement et l'engagement des membres de son personnel dans l'œuvre de transformation de la République Centrafricaine. Faustin Archange Touadéra a également exhorté tous les membres de son personnel à continuer à servir la République avec foi, abnégation, sincérité et amour, et à privilégier les activités liées aux fonctions pour lesquelles ils ont été nommés plutôt que les activités purement personnelles en dehors des délais d'autorisation Source : abangui.com)

Rdc : Attentat dans une église- Un suspect aux arrêts

Un ressortissant kenyan suspecté d’avoir participé à l’attentat à la bombe piégée dans une église pentecôtiste de Kasindi est aux arrêts, a appris l’Acp dimanche des sources militaires.« Au moment où je vous parle, nous avons arrêté un suspect de nationalité kényane », a déclaré le capitaine Antony Mualushayi, porte-parole des Forces armées de la Rdc (Fardc) dans la région de Beni.« Le suspect est en train d’être transféré ici à notre état-major pour en savoir plus », a expliqué l’officier, ajoutant que l’attentat a fait « au moins cinq morts et 15 blessés ».« Ce bilan est provisoire, au regard de la gravité de la déflagration», a précisé l’officier. Au sous-commissariat de Kasindi, il a été dénombré « neuf personnes tuées et plus de trente blessés », selon son commandant Donat Katsuva. Le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, a accusé les terroristes ADF (Forces démocratiques alliées) d’être responsables de cet attentat à la bombe.

Gabon : Mort de l’ambassadeur du Mali- Qui a tué l’ambassadeur du Mali à Libreville ?

Les conjectures commencent à Libreville après que l’ambassadeur du Mali au Gabon a été retrouvé mort chez lui. Qui a tué l’ambassadeur du Gabon au Mali ? Ou encore de quoi est-il réellement mort hier ? Ce sont les questions que les enquêteurs gabonais et peut-être leurs homologues maliens se posent depuis la découverte du corps sans vie de l’ambassadeur du Mali. Selon les informations en provenance de Libreville, le diplomate a été retrouvé mort dans sa chambre. Conduit à l’hôpital d’instructions des armées d’Akanda, son décès y aurait simplement été constaté par les professionnels de la santé, dit-on. Sur le site de l’ambassade du Mali en Belgique où il avait servi, le décès de l’ambassadeur est confirmé. (Source : Apa)

Maroc : Hajj2023- L'Arabie Saoudite et le Maroc signent un accord

Le vice-ministre saoudien du Hajj et de la Omra, Abdulfattah bin Suleiman Mashat a signé, en marge de la conférence et de l’exposition « Hajj Expo », un certain nombre d’accords du Hajj avec 15 délégations de plusieurs pays islamiques dont le Maroc. Ces accords s’inscrivent dans le cadre des premiers préparatifs du ministère pour la saison du Hajj pour l’année 1444 AH en cours, ainsi que des efforts déployés pour faciliter l’arrivée des pèlerins, élever la qualité des services qui leur sont fournis et enrichir leur religion et leur culture, afin d’atteindre les objectifs de la Vision 2030.( Source : Hespress)