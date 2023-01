Cote d'Ivoire: École de la deuxième chance (E2C)- 1 600 jeunes déjà auditionnés dans le cadre de plusieurs recrutements

À la date du vendredi 13 janvier 2023, ce sont 1 600 candidats qui ont été auditionnés en vue du recrutement de 4 313 jeunes par les entreprises partenaires du Ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage (METFPA) que sont Utex-ci, Palmci et Olam. Cette information a été donnée à Abidjan-Cocody par le sous-directeur de l’Entreprenariat, de l’Insertion professionnelle et de l’Auto-Emploi de la Direction de l'Apprentissage et de l'Insertion Professionnelle (DAIP) du METFPA, Albert Kramo. Rapportent des sources gouvernementales à Abidjan.

Les différents jurys sont composés des experts, des gestionnaires des Ressources Humaines et de la formation de ces trois entreprises, ainsi que des formateurs des différentes structures de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle. « La sélection se passe bien. On note un réel engouement des jeunes pour tous les métiers. Nous menons ce processus avec les entreprises partenaires dans le cadre du Programme de l’Ecole de la Deuxième Chance », s’est réjoui Albert Kramo interrogé par le Cicg

Selon Ibrahim Bamba, responsable de la Formation à Palmci, une filiale du groupe agro-industriel Sifca, les jeunes sont motivés pour tous les métiers retenus dans le cadre de ces recrutements. Au nom de Palmci, il « a félicité le ministre de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage,

Koffi N’Guessan, et le Gouvernement de Côte d’Ivoire pour cette initiative».

Cette première phase de recrutement s’achève le samedi 14 janvier 2023. Elle fait partie d'un processus global qui prend en compte la formation-insertion de 2 800 personnes dans les métiers de la Couture, 279 jeunes (Agent administratif, agent de laboratoire, agent de prélèvement, aide assistante sociale, cuisinier, fille/garçon de salle, gérant Guest house, gestionnaire pharmacie, mécanicien, menuisier soudeur, infirmier, sage-femme, technicien en analyse des eaux, etc.), 794 personnes dans sept métiers (chauffeur véhicule léger, chauffeur poids lourd, conducteur d’engins, ouvrier agricole, pompiste, agent de sûreté et tractoriste), 50 personnes au métier de Formateur de récolte des régimes de palme et 390 personnes dans 14 métiers ( secrétaire, électricien, électromécanicien, mécano soudeur, informaticien menuisier-charpentier, chaudronnier, comptable, commercial, chef couturier, etc.).

Pour rappel, dans son discours à la Nation du 31 décembre 2022, le Président de la République Alassane Ouattara a décrété 2023, année de la Jeunesse. Cette annonce marque la volonté du Chef de l’État de renforcer et d’accélérer l'ensemble des dispositifs d'accompagnement des jeunes, notamment, le renforcement et l'expansion des Écoles de la Deuxième Chance pour ceux qui sont sortis trop tôt du système éducatif ou qui souhaitent se réorienter.