Cote d'Ivoire: Foire commerciale intra-africaine 2023 et prochaine Can- Françoise Remarck invite les acteurs culturels à prendre toute leur place

La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, a rappelé que 2023 est une grande année de la culture. Elle sera marquée par l’organisation, du 21 au 27 novembre, de la 3ème édition de la Foire commerciale intra-africaine (Iatf 2023) et de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) de football en janvier/février 2024. Ces deux évènements feront écho à la créativité artistique et culturelle africaine. Rapportent des sources officielles à Abidjan.

Recevant les acteurs de la culture et des arts de Côte d'Ivoire, le vendredi 13 janvier 2023 à Abidjan-Treichville, à l’occasion du nouvel an, la ministre les a invités à prendre leur place à l’Iatf 2023 dont une semaine sera « dédiée aux industries culturelles et créatives ». Elle leur a également indiqué que « la culture prendra une place importante à la prochaine Can », d’où son appel à leur mobilisation pour faire montre de leur talent, cela, afin de faire rayonner le riche patrimoine culturel ivoirien.

Tout en les rassurant que l’amélioration des conditions de vie des acteurs du monde des arts et de la culture est également au cœur de ses priorités, Françoise Remarck a souhaité qu'ils « demeurent solidaires, du gouvernement ». Comme rapporté par le Cicg.

Par ailleurs, elle a affirmé que la jeunesse sera au centre des activités culturelles car le Président de la République a dédié l’année 2023 à la jeunesse.

Selon la ministre, la Culture qui est fédératrice, est également un socle autour duquel nous pouvons faire de la sensibilisation et de la prévention par exemple contre de nombreux fléaux. « Elle est aussi notre identité et renferme en elle des valeurs plurielles qui sont comme des effluves pour la cohésion sociale, le vivre ensemble et entre autres les alliances interethniques, l’humour et la visibilité pour notre pays. Elle est parole, art, créativité, fierté », a-t-elle dit. En termes d’acquis majeurs en 2022, la ministre Françoise Remarck s’est félicitée du vote à l’unanimité du projet de loi portant Protection du Patrimoine Culturel, le 11 décembre dernier, par les membres des trois groupes parlementaires de la Commission de la Recherche, de la Science, de la Technologie et de l’Environnement.