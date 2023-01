Ile Maurice: Trois jeunes, une conversation

Congés pour cause de mauvais temps, la vie en académie, sexualité, politique, rêves. Puisque c'était la grande rentrée durant la semaine écoulée, trois jeunes ont bien voulu - pour quelques minutes - quitter leur portable et les réseaux sociaux des yeux pour dévoiler leur point de vue sur divers dossiers. Ils n'ont pas voulu dévoiler leur visage "pou ki kamarad pa pran nisa ar [nou] lekol". Sarcasme, réalisme et vérités sans filtre sortent des cartables. Rencontre sur les bancs des leçons.

Elizabeth, (elle ne divulguera pas son âge parce qu'il lui arrive de mentir là-dessus parfois, de son propre aveu), élève au SSS Belle-Rose

On parle de sexe à l'école, entre amies ? Le lesbianisme, l'homosexualité, t'as pas l'impression que c'est un phénomène de mode ?

Ouais on en parle, mais pour rigoler. On ne parle pas de sexe dans le sens classique du terme mais on pran nisa. Genre si une fille se casse la figure et qu'elle pousse des cris bizarres, on fait des allusions à 'la chose', on lui demande genre, "ki pé rant ar twa", tu vois ? Et être lesbienne c'était tendance l'année dernière, faut voir cette année, j'te dirai. Mais des filles qui s'embrassent, on en voit tous les jours, c'est banal. Elles ne sont pas forcément gay, certaines font ça pour montrer leur côté rebelle, pour défier les profs, les parents, la société, enfin t'as compris.

Oui j'ai compris. Sinon, le "ras sévé", les bagarres aussi, c'est tendance ?

Ouais ça aussi. Les lager mari, ça arrive bien souvent...

En parlant de mari, les ados qui tombent enceinte à 12-13 ans, tu leur dis quoi ? Premièrement, je vais me moquer d'elles. On peut dire des gros mots dedans, là ?

Je leur dirais d'arrêter de donn**** (censuré) partout. Les jeunes sont actifs sexuellement de plus en plus jeunes. Y'a des filles a qui ont des 'maris' plus âgés, de 19, 20 ans ou plus, qui viennent les chercher en voiture à l'école. Elles aiment bien se faire voir, avoir des choses, je suppose. Certaines copines qui ont 15-16 ans utilisent la pilule mais pas toutes. Je conseille aux jeunes de faire attention pour pas gâcher leur avenir.

Les jeunes écoutent quoi à part Joker Cartel, 666 Armada etc. de nos jours ?

Tayc et Demboy et Beret Rouge. Sinon, Joker et Armada, c'est pour les paroles osées, les dialogues, les clashes. T'as des jeunes de la cité par exemple qui s'identifient à eux.

La politique ça t'intéresse ou tu t'en fous comme de ton premier string ? Et le pays tu le vois où dans 5 ans ?

Je m'en fous complètement, je m'y intéresserais plus tard. Le pays dans 5 ans ? Li pou fini koulé. Tout coûte trop cher, les Mauriciens souffrent. Bon t'as fini ? J'ai un appel là...

Kovilen, 16 ans, élève au collège Royal de Port-Louis

La vie en académie, c'est comment ? La compétition avec les filles ? C'est mieux pour choper des '35' ?

Mari top. Mais les filles sont d'un côté et les garçons de l'autre en classe, pour qu'il y ait du respect, qu'on ne soit pas déconcentré. La compétition est saine, ça stimule, il arrive qu'on travaille ensemble. Ek ouais koté 35, dan académie pli top, éna pli boukou.

Quand tu seras grand et que ta moustache aura poussé tu seras politicien ? Pourquoi ? Politicien ?

Jamais de la vie. J'ai mieux à faire que d'aller me battre dans ce Parlement qu'on a là. Je préfère être utile à la société, je vais opter si possible pour la filière médecine. w

Les congés 'forcés' à cause des 'intempéries parfois ensoleillées' t'en penses quoi ?

C'est une bonne chose. Pour éviter les accidents, mieux vaut être prudents, il y a eu des blessés et des morts par le passé. Et puis avec la météo on ne sait jamais, c'est imprévisible, faut pas prendre de risque. Certains parlent de 'régionalisation' pour les congés, mais ceux qui ne vont pas à l'école parce qu'ils habitent dans des endroits où il pleut beaucoup vont manquer les classes. Ça va créer des disparités, par exemple pour les slow learners. System-la li bon la. D'ailleurs on devrait remplacer les congés publics qui tombent un samedi ou un dimanche et donner un jour de congé en semaine, que je puisse jouer au foot ou faire du hiking...

Bon, à part les congés, t'aurais changé quoi dans le système si t'étais ministre de l'Éducation ?

Créer d'autres universités peutêtre pour donner sa chance à tout le monde. Et puis enlever cette règle qui fait qu'un élève doit payer ses frais d'examens dans leur totalité s'il s'absente plus de 15 jours pour le SC, par exemple. Il arrive qu'on tombe malade ou qu'on veuille rester à la maison pour les révisions, au lieu d'aller à l'école et être distrait par autre chose...

Si t'en as la chance, t'iras immigrer ailleurs plus tard ?

Oui, y'a trop de chômage ici. Il y a des jeunes diplômés qui n'ont pas de travail. En plus, le salaire est bas, le coût de la vie augmente, zamé pri-là baissé, Moris pa enn bon péi pou resté. Si j'ai le choix, j'irai en Australie, en Afrique du Sud ou en Angleterre.

Kavish,16 ans, élève au MGI

Les chatwa, tu connais ? Tu as des conseils à leur donner ?

Waaa. Bann dimounn ki rod bout, ou kontan enn dimounn mem li pé foté, ki rantré mem avek li akoz kas. Mo ti pou dir zot sanz zot vilin manyer...

Le Premier ministre a parlé de "feel good factor" dans le pays dans son discours à la nation pour le Nouvel An. Tu le ressens toi ?

Absolument pas. Il y a l'inflation qui grimpe, les prix, on ne peut plus se permettre d'acheter grand-chose.

Les jeunes comme toi justement sont-ils conscients du fait que les Mauriciens suffoquent en raison du coût de la vie ? Pour être "in", tu réclames des iPhone, vêtements de marque, jeux vidéo à tes parents ?

Oui, je vois la peine des gens tous les jours ; il faut faire de plus en plus attention et ne pas faire de gaspillage, pa asté brit-brit. Moi je fais attention, mais il m'arrive de réclamer certains gadgets à mes parents. Mais si par exemple j'achète des chaussures de marque, je m'en sers le plus longtemps possible, je mise sur des choses durables. Mo préfer asté bann bon zafer ki pou duré ki enn ta zafer bomarsé ki pou kassé vit.

Que pourrait-on faire pour améliorer le quotidien des gens ?

Baisser les prix, réduire la paye des ministres, enlever les taxes sur les carburants.

Tu penses que le MSM remportera les prochaines législatives ?

L'opposition est-elle crédible selon toi ? Je ne sais pas trop. Mais l'opposition tro galoup an dezord, sakenn tir so koté. Il faudrait qu'elle accorde ses violons, sinon nou pou manz zoranz mem...