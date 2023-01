Afrique: FESPACO 2023 - 170 films sélectionnés

Le comité d'organisation de la 28ème édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) a présenté, le vendredi 13 janvier 2023 à Ouagadougou, les 170 films sur 1 200 films sélectionnés qui seront projetés du 25 février au 4 mars 2023, dans la capitale burkinabè.

A l'occasion de la 28ème édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), 170 films dont 15 en lice pour l'Etalon d'or de Yennenga ont été sélectionnés sur 1 200 films. L'information a été donnée, le vendredi 13 janvier 2023, à Ouagadougou au cours d'une conférence de presse. Cette biennale du 7e art africain, d'un coût d'environ deux milliards FCFA, est prévue se tenir sous le thème : " Cinémas d'Afrique et culture de la paix ", du 25 février au 4 mars 2023. Le délégué général du FESPACO, Moussa Alex Sawadogo, a indiqué que les films sélectionnés sont répartis dans onze sélections. Le film d'ouverture, a-t-il annoncé, est intitulé " Bravo, Burkina ", une œuvre cinématographique du Burkinabo-Nigérian de la diaspora, Oyéjidé Walé. Dans la catégorie " Long métrage ", il y a 14 films qui ont plu au comité de sélection, parmi lesquels deux œuvres de Burkinabè, a relevé Moussa Alex Sawadogo.

Il s'agit, a-t-il précisé, du documentaire de Chloé Aïcha Boro avec pour titre : " Al Djanat/Paradis originel " et " Or de vie " de Boubacar Sangaré. Le film " Sira " de la réalisatrice burkinabè Apolline Traoré va être, selon les organisateurs, en compétition pour l'Etalon d'Or de Yennega, parmi 15 films choisis dans la catégorie " Long métrage- fiction ". " Au niveau du Burkina Faso, nous avons sélectionné une trentaine de films sur 84 films. Ce qui montre que la production burkinabè est forte et dynamique. Le Burkina Faso est le pays le plus représenté dans cette sélection ", a laissé entendre le délégué général du FESPACO. La catégorie " Burkina shorts et long métrage, fiction et documentaire " enregistre, a-t-il noté, 12 productions burkinabè et la catégorie " animation ", 16 films dont deux burkinabè. Dans la catégorie " Compétition ", onze films sont en lice dont celui de la Burkinabè, Nadié Wabinlé qui est un documentaire intitulé " Les scarifiés ", selon M. Sawadogo. Concernant le " Court-métrage ", 31 films sont en compétition dont trois fictions burkinabè, aux dires du premier responsable du FESPACO. " Au titre des autres catégories, il y a la catégorie films des écoles de cinéma avec 22 films.

La catégorie série TV s'en tire avec 11 films, 16 films dans la catégorie films d'animation, 14 films dans la catégorie panorama et 12 films dans la catégorie films du Burkina ", a soutenu Moussa Alex Sawadogo. Qu'en est-il du comité de sélection ? A ce propos, M. Sawadogo a répondu, entre autres, que les personnes identifiées sont dynamiques et professionnelles ayant bâti leur carrière dans le développement du cinéma africain et mondial. Pour lui, le choix du thème se justifie au regard de la situation sécuritaire au Burkina Faso. Au regard de ce contexte sécuritaire très difficile, le délégué général du FESPACO a assuré que toutes les dispositions sont prises en vue du bon déroulement du Festival qui a été conduit par des membres de jury qui viennent de partout dans le monde.