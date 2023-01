Madagascar: Cyclone - Deux zones suspectes surveillées de près

Le risque d'activité cyclonique se précise. L'activité convective au sein de la Zone de convergence intertropicale (ZCIT) localisée dans la partie nord de l'Océan Indien s'est renforcée.

Les deux amas nuageux accompagnés de la ZCIT dans l'Océan Indien se développent de plus en plus et les risques de formation cyclonique sont toujours maintenus.

Le premier est localisé dans la partie Est de l'Océan Indien et le second se trouve à 1 349 km au Nord-Est de Vohémar. Toutefois, l'incertitude est très élevée à ce stade en raison, notamment, d'une possible interaction entre les deux systèmes, rendant les prévisions difficiles.

La trajectoire ainsi que l'intensité de ces deux systèmes ne sont pas encore déterminées mais ils sont surveillés de près par le service de la météorologie.

Pour les prévisions des cinq prochains jours, le service de la météorologie a annoncé que l'intensité de l'amas nuageux dans la partie Est s'affaiblira tandis que celui qui se trouve au Nord-Est de Vohemar évolue dans des conditions favorables.

Il se déplacera vers le Sud-Ouest et présentera une menace pour le Nord-Ouest et le Centre-Est du pays à partir de mercredi.