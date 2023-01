Mali: Kalilou Doumbia et ses co-accusés restent en prison, ils passeront devant la cour d'assises

Au Mali, l'ancien secrétaire général de la présidence, Kalilou Doumbia reste en prison, ainsi que ses co-accusés. Ils sont six à avoir été inculpés officiellement en novembre 2021, après plusieurs mois de détention en dehors de toute procédure légale pour certains. Ils sont accusés d'avoir voulu renverser le gouvernement. Deux d'entre eux, dont Kalilou Doumbia, avaient été innocentés par la justice en juin dernier. Mais la cour d'appel a renvoyé, mercredi 11 janvier, il y a quatre jours, tous les accusés devant la cour d'assises. Kalilou Doumbia devait bénéficier d'une mesure de remise en liberté, ça ne sera pas le cas non plus.

Kalilou Doumbia est l'ancien secrétaire général de Bah N'Daw, premier président de la transition malienne, renversé en mai 2021 après une tentative de remaniement gouvernemental qui n'avait pas plu aux colonels à l'origine du premier coup d'État d'août 2020. Durant cette première partie de la transition, le colonel-major Kassoum Goïta dirigeait les services de renseignements.

" Tentative de complot contre le gouvernement "

Accusés six mois plus tard d'avoir voulu renverser le gouvernement, le premier avait été mis hors de cause en juin dernier - en même temps que l'ancien commissaire de police de la ville de Kayes Moustapha Diakité - mais pas le second. En tout état de cause, la cour d'appel a décidé de renvoyer les six co-accusés devant la cour d'assises. Non plus pour " tentative de renversement du gouvernement " mais pour " tentative de complot contre le gouvernement ", les faits ayant été requalifiés.

Maître Alifa Habib Koné est l'un de leurs avocats : " Nous sommes assez surpris, d'autant que l'ordonnance que le juge d'instruction du tribunal de la Commune VI avait rendu en juin dernier était en tous points conforme aux réquisitions du parquet. En fin de compte, la chambre d'accusation estime que tout le monde doit être poursuivi. Ce dossier est complètement vide. C'est simplement le procès des fidèles de l'ancien président Bah N'Daw ". La date du procès devant la cour d'assises n'a pas été fixée.

" Aucun des détenus n'a pu accéder à un médecin de son choix "

Kalilou Doumbia et Sandi Ahmed Saloum, un opérateur économique qui fait partie des co-accusés, devaient bénéficier d'une mesure de remise en liberté. Mais, suite à un pourvoi en cassation du parquet général, les deux hommes restent en prison. Un acte que leurs avocats estiment irrégulier. Maître Alifa Koné dénonce également les conditions de détention des six co-accusés : " Jusqu'à présent, aucun des détenus n'a pu accéder à un médecin de son choix. Et, depuis bientôt quatre mois, les porteurs d'uniformes, le colonel-major Kassoum Goïta, l'adjudant-chef Ballo et le commissaire Diakité sont enfermés vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sans autorisation d'une autorité judiciaire, et tous les recours (que nous avons déposés, ndlr) n'ont pas été examinés. "

Il y a plus d'un an, une plainte pour " enlèvement, séquestration et torture " avait été déposée par les avocats de Kalilou Doumbia et de ses co-accusés, contre des personnalités nommément citées appartenant aux services maliens de sécurité. Plainte qui n'a connu aucune suite. L'ONG Human Rights Watch, notamment, avait documenté en décembre 2021 les tortures, particulièrement atroces dont certains co-accusés ont fait l'objet durant leur période initiale de détention extra-judiciaire.