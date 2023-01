Maroc: Le Conseil national de l'ordre des architectes s'associe à Al Omrane pour le développement de l'urbanisme

Erfoud — Le Conseil national de l'ordre des architectes (CNOA) et le Groupe Al Omrane ont signé, samedi à Erfoud (Province d'Errachidia), un protocole d'accord visant à jeter les bases d'une coopération et d'une concertation entre ces deux institutions en vue de contribuer conjointement au développement du secteur de l'urbanisme.

Signé en marge de la célébration de la 37e Journée nationale de l'architecte, qui commémore le discours prononcé le 14 janvier 1986 par feu SM Hassan II à Marrakech devant le corps des architectes, ce protocole d'accord s'assigne pour objectif d'atteindre un ensemble d'objectifs communs fixés par les deux parties, notamment l'amélioration de la qualité urbaine et architecturale et le renforcement de l'échange d'expériences et d'expertises.

Cet accord ambitionne également de "favoriser un rapprochement et une étroite coordination entre les deux institutions sur les domaines et questions d'intérêt commun, ainsi que d'améliorer la réflexion sur les aspects liés au développement du secteur".

"Cet accord de partenariat contribuera à renforcer la coordination et la concertation entre le Groupe Al Omrane et le Conseil national de l'ordre des architectes, en vue de promouvoir la vision nationale des architectes", a souligné Badr Kanouni, président du Groupe Al Omrane.

Dans une déclaration à M24, la chaine d'informations en continu de l'Agence MAP, M. Kanouni a indiqué le Groupe accorde une importance de taille à l'accompagnement des architectes à travers différents projets lancés chaque année, particulièrement après le Nouveau modèle de développement, relevant que "les architectes contribuent à construire le Maroc nouveau et à préserver le patrimoine et la culture du Royaume".

L'objectif de cette Journée est de mettre un accent particulier sur le développement durable qui reste un objectif majeur pour le Groupe Al-Omrane, a-t-il poursuivi, ajoutant que l'aspect du développement durable est présent dans tous les investissements dans lesquels le groupe s'est engagé.

En vertu de cet accord, les deux parties s'engagent à développer des processus de formation continue et à renforcer les compétences et les capacités des ressources humaines des deux institutions, particulièrement dans les domaines d'intérêt mutuel.

Par ailleurs, les deux parties s'engagent à contribuer conjointement à l'organisation d'événements liés à des sujets d'intérêt commun.

La Journée nationale de l'architecte est célébrée en commémoration du discours prononcé le 14 janvier 1986 par feu SM Hassan II à Marrakech devant le corps des architectes, dans lequel le défunt Souverain avait souligné la nécessité de développer la conception architecturale marocaine, de manière à préserver la diversité du patrimoine national.

La Journée nationale de l'architecte se veut l'occasion de revenir sur plusieurs aspects de cette profession et donne l'opportunité de penser à "la ville de demain", dans le cadre d'une approche conciliant les besoins de la modernité et la nécessité de préserver l'authenticité et l'identité spécifiques à chaque région du Royaume.