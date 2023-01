Algérie: Réconciliation palestinienne - L'initiative du Président Tebboune saluée

ALGER — Le Secrétaire du Comité central du mouvement Fatah, Jibril Rajoub, a salué dimanche à Alger l'initiative du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à mettre fin à la division entre Palestiniens et à réaliser l'unité nationale palestinienne.

Dans une déclaration à la presse au terme de l'audience que lui a accordée le président de la République, M. Rajoub a salué "le projet présenté par le Président Tebboune pour contenir, voire mettre fin à la division sur la scène palestinienne, et partant réaliser l'unité nationale palestinienne, en prévision de l'établissement d'un Etat palestinien totalement souverain avec El-Qods pour capitale", réitérant à l'occasion l'engagement du mouvement Fatah à faire aboutir cette initiative et à réaliser l'unité nationale, "condition sine qua non pour l'établissement d'un Etat palestinien".

Le responsable palestinien a indiqué avoir remis au Président Tebboune une lettre du Président Mahmoud Abbas, ajoutant que le Président Tebboune l'a chargé, à son tour, de transmettre "un message d'amitié et de respect au peuple palestinien, l'assurant que l'Algérie mobilise ses moyens et capacités pour servir le peuple palestinien et sa cause".

Le Président Tebboune qui a appelé "les Palestiniens à bannir la discorde et à veiller à mettre fin à la scission, m'a également chargé de transmettre un message à la direction palestinienne et à sa tête Abou Mazen (Mahmoud Abbas)", a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, le Secrétaire du Comité central du mouvement Fatah a adressé "un message de remerciements et d'amitié au peuple algérien et au Président Tebboune, l'un des symboles de l'unité, de l'histoire et de la fierté du vaillant peuple algérien".