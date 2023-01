Algérie/Madagascar: CHAN - Près de 15.000 billets acquis pour les matches au stade Hamlaoui

CONSTANTINE — Plus de 15.000 billets ont été acquis pour assister au match Madagascar/Ghana au stade "Chahid Hamlaoui" de Constantine, comptant pour la première journée, groupe C, du Championnat d'Afrique des nations de football des joueurs locaux (CHAN-2022), a annoncé dimanche le directeur de la jeunesse et sports, Saïd Hogas.

"Ces billets ont été retirés après leur acquisition sur la plateforme numérique Tadkirati au niveau des six centres encadrés par 64 agents et ouverts à cet effet à la salle omnisports de la cité Zouaghi-Slimane, la salle de sport Berchach-Belgacem de la cité Filali, la maison de jeunes Chergui-Aboud à Stah Mansoura (dans la commune de Constantine), la maison de jeunes Chetibi-Amar à Ali Mendjeli, la maison de jeunes Bouchouk-Abdelhamid à EL Khroub et la nouvelle bibliothèque d'El Hamma Bouziane", a précisé le même responsable.

Selon divers échos, la présence du public sera forte pour encourager les équipes durant ce rendez-vous.

Le stade "Chahid Hamlaoui" de Constantine d'une capacité de 22.000 places accueillera les matches du groupe C, du 1er tour, ainsi qu'un match de quart de finale.