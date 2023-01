Sénégal: Saint-Louis - Un mouvement porté sur les fonts baptismaux

Un nouveau mouvement est né à Saint-Louis, en perspective des élections présidentielles de février 2024. "And Wakh Ak Askan Wi", se nomme-t-il, ce mouvement national, coordonnée l'ancienne ministre d'Etat, par ailleurs, présidente de la commission de protection des données personnelles (CDP), Awa Ndiaye, se fixe comme crédo d'engranger beaucoup d'opportunités qui seront reversées aux populations.

"And Wakh Ak Askan Wi", c'est le nouveau mouvement lancé sous une grande mobilisation, hier samedi, à Saint-Louis, par l'ancienne ministre d'Etat, non moins présidente de la Commission de protection des données personnelles (CDP, Awa Ndiaye, : " Des responsables politiques et autres sympathisants venant de toutes les régions du Sénégal m'ont recommandé de mettre en place un mouvement pour reprendre le travail à la base. Mais, après moult réflexions, j'ai pris la décision de me jeter à l'eau ", a expliqué la présidente de la CDP, Awa Ndiaye.

Longtemps restée, loin de la vie politique, Mme Ndiaye a dit prendre un recul pour mieux sauter : " Je suis restée plus de trois ans sans faire de la politique. D'aucuns ont pensé qu' Awa Ndiaye a abandonné la politique alors que ce n'était pas le cas. Il fallait reculer pour mieux sauter. Et, c'est ce que j'ai fait avec un engagement politique extraordinaire pour apporter quelque chose à Saint-Louis et tous ses alentours. Cette force est intacte et est toujours là pour le démarrage des travaux avec tous les militants et sympathisants ; ce qui va nous permettre d'ouvrir une nouvelle page ", a-t-elle confié.

Ayant pour préoccupation le bien être des populations, le mouvement " And Wakh Ak Askan Wi, par la voix de sa présidente, Awa Ndiaye entend mettre en place un cadre de réflexion et d'échanges pour recueillir les propositions des populations : " Mon mouvement, c'est un mouvement à part qui n'a rien à voir avec ce qui s'est fait avant. Notre vision, c'est d'aller de l'avant pour le bien-être des populations. Nous allons organiser, avec les populations, des moments de réflexions, d'échanges pour recueillir leurs propositions avant de les transmettre au chef de l'État ", a-t-elle dit, invitant tous ses anciens alliés à rallier le mouvement : " J'appelle tous mes anciens alliés à rallier ce mouvement pour sa massification. Ce qui va nous permettre d'avoir des possibilités et des opportunités d'accompagner et de soutenir les populations. Seule l'union fait la force. Et notre crédo, c'est d'engranger beaucoup d'opportunités qu'on va reverser aux populations. "

Sous ce rapport, elle prend la date du 12 février prochain pour le lancement nationale du mouvement, à Dakar : " Un lancement national du mouvement est prévu le 12 février prochain à Dakar. Toutes les régions seront présentes à cette cérémonie grandiose. Des cellules seront également installées dans la sous-région et dans la diaspora ", a annoncé la présidente du nouveau mouvement And Wakh Ak Askan Wi.