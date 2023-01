Afrique: CHAN 2022 - Côte d'Ivoire, Yacine Idriss Diallo " Il faut aller chercher cette victoire "

Au lendemain de la défaite des éléphants A' contre le Sénégal, le président de la fédération ivoirienne de football s'est rendu au camp d'entraînement de la sélection à Annaba pour galvaniser les joueurs et le staff. Yacine Idriss Diallo a exhorté l'équipe à rester optimiste malgré la défaite concédée (0-1).

" Quand on a fini d'analyser le premier match et quand on a fini de se parler entre joueur, on sait ce qu'il reste à faire. Il nous reste encore deux matchs pour essayer de relever la tête. On n'a pas le choix. Je pense qu'on n'est pas venu pour faire trois matchs et repartir au pays. Il faut analyser ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et corriger ce qui doit l'être. J'ai toujours confiance en vous. Il faut aller chercher cette victoire, il faut donner tout ce qu'on a dans nos tripes. Faites en sorte qu'on écrive l'histoire ensemble. "

Le président de la FIF galvanisent les éléphants A'

Le patron du football ivoirien a invité l'équipe à pousser pour écrire l'histoire. " Vous avez la responsabilité de relever la tête et il nous reste deux finales à aller gagner. La confiance est là et vous avez toujours ma confiance. Rêvez grand, ne vous fixez pas de limite. " a-t-il clamé.

La Côte d'Ivoire joue la RD Congo pour son deuxième match du CHAN le 18 janvier. Leur troisième et dernière rencontre de la phase de groupe sera contre l'Ouganda le 22 janvier.