Afrique: CHAN 2022 - Ghana - Annor Walker, " Nous voulons aller en finale et soulever le trophée cette fois-ci "

Le sélectionneur de l'équipe du Ghana au Championnat d'Afrique des nations (CHAN) 2022 a donné la traditionnelle conférence de presse d'avant-match pour leur premier match.

Annor Walker a révélé ses ambitions d'atteindre la finale du tournoi à la veille de leur rencontre contre Madagascar. Seule match de ce dimanche dans le Groupe C, composé aussi du Soudan et du Maroc qui ne disputera visiblement pas le CHAN cette année. " Nous nous préparons depuis l'année dernière à cette compétition. Nous avons eu la chance de quitter le Ghana pour le Caire dans le cadre de notre tournée pré-tournoi avant de déménager à Alger et finalement à Constantine. Nous nous sommes bien préparés pour cette compétition. ", a révélé le patron des Black Galaxies samedi selon ghanafa.org.

" Le temps au Ghana est très différent. Il ne change que pendant la saison des pluies. Au Caire, nous avons connu une météo différente mais nous avons réussi à nous en sortir. Alger a également connu des conditions climatiques froides, mais là encore, nous avons pu nous en sortir. Il fait un peu plus froid à Constantine mais nous sommes ici pour faire notre travail. Les joueurs comprennent que c'est leur travail et qu'ils doivent y faire face et y travailler. Nous gérons les conditions météorologiques et nous sommes prêts à jouer. Psychologiquement, lorsque les joueurs arriveront sur le terrain, ils joueront leur jeu normal quelle que soit la météo. Nous ferons notre travail. "

" Tout le monde sait ce que le Ghana peut faire, donc tout se passera bien face au Ghana. Nous sommes préparés pour toute équipe qui se présente à nous. Nous sommes ici pour montrer ce que nous pouvons faire en tant qu'équipe nationale du Ghana. Nous avons échoué dans deux finales, mais c'est passé et derrière nous. Maintenant, nous voulons aller en finale et soulever le trophée cette fois-ci. Le passé est derrière nous et nous nous concentrons sur ce qui nous attend. "

" C'est la première fois que j'amène le Ghana à la compétition CHAN. Ce que j'ai vu jusqu'à présent, je pense que l'Algérie a beaucoup investi pour rendre ce tournoi possible. CHAN promeut les joueurs de nos ligues locales dans le monde. Sans cette compétition, il sera difficile de promouvoir certains joueurs locaux, donc je pense que la compétition doit se poursuivre. J'ai des joueurs de la Premier League au Ghana et même un joueur de la Division One League du Ghana. Asante Kotoko et Hearts sont les plus grandes équipes du Ghana mais je n'ai pas sélectionné de joueurs de ces clubs. J'ai sélectionné les meilleurs joueurs de tous les clubs du Ghana. Au total, les joueurs de mon équipe viennent d'environ 10 clubs différents à travers le pays. "

" Personne n'entre dans une compétition et dit que je suis ici pour perdre. Je suis ici pour exposer ce que je sais faire. Je suis prêt à aller en finale et si tout se passe bien pour nous, nous gagnerons la coupe. Cependant, je me concentre maintenant sur la phase de groupes avant de penser à la prochaine étape de la compétition. Nous nous sommes très bien préparés comme mentionné précédemment par mon entraîneur. Nous sommes très prêts et prêts à concourir. "

" C'est une grande compétition et une opportunité pour les joueurs des ligues locales de montrer ce que nous savons faire. Cela aidera à montrer aux joueurs du continent africain de montrer nos talents au monde et je crois que nous avons de la chance d'être à ce tournoi. Nous sommes très confiants et en regardant le camp, les garçons sont tous en forme. Les préparatifs avant le tournoi et les matchs amicaux nous ont vraiment aidés. Si nous voulons conserver le même élan dans le tournoi, nous réussirons. Nous sommes prêts en équipe. "