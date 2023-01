Afrique: CAN 2025 - Motsepe révèle le favoris pour l'organisation du tournoi

Alors que l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 a été retirée à la Guinée, le président de la Confédération africaine de football (CAF) révèle lesquels des candidats seront favorisés.

La compétition devait initialement être organisée en 2023, mais la liste des pays hôtes a été remaniée en 2018. La CAN de la Guinée est donc repoussée en 2025. Pour des raisons précises, la CAF a retiré l'organisation au pays d'Afrique de l'Ouest après avoir évalué la situation.

Maintenant, Monitor.co.ug révèle que que l'Algérie, le Maroc, l'Afrique du Sud, la Zambie et le Bénin-Nigéria veulent remplacer la Guinée en tant qu'hôtes de la CAN 2025. Les responsables de la CAF effectueront des tournées d'inspection de tous les candidats ce mois-ci et le meilleur sera annoncé le 10 février.

Le meilleur candidat doit disposer de meilleurs atouts de " transport, logistique, hôtels et beaux stades. Chaque région aura la possibilité d'organiser une CAN. On ne peut pas confier successivement l'organisation de la CAN à une même région. ", a déclaré Patrice Motsepe, président de la CAF.

La compétition est organisée en Afrique centrale en 2022 et a lieu en Côte d'Ivoire en 2023. Cela donne plus de chance aux pays d'Afrique du nord et du sud.