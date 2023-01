Sénégal: Dossier, Saint-Louis - Entre insécurité galopante et insalubrité, risques d'accident - Les promesses de la Mairie et de la CDC de reconstruction des marchés fortement attendues

Plus de la moitié des cantines et magasins des marchés de la ville de Saint-Louis sont raccordés à l'électricité clandestinement, au su et au vu de tous. Au moment où les commerçants fautifs évoquent la cherté de la location et de l'abonnement à la Senelec, pour justifier leurs gestes. À cela s'ajoute l'absence de bouches d'incendie dans ces marchés où règne une insécurité notoire. Un phénomène qui pousse les usagers des différents marchés à sonner l'alerte, avant que l'irréparable ne se produise dans la capitale du Nord.

Il y a de l'insécurité dans les marchés de la ville de Saint-Louis. En effet, plus de 65% des cantines et magasins sont raccordés à l'électricité par des branchements clandestins. Pourtant, les occupants sont bien conscients du danger qui les guette au quotidien. Interpellés sur la question, les commerçants fautifs n'avancent comme argument que la cherté de la location des lieux et de l'abonnement pour bénéficier d'un compteur à la Senelec, oubliant du coup que ce sont des millions de FCFA en espèces et en nature qu'ils gèrent dans ces endroits. Lesquels endroits pourraient prendre feu à tout moment, du fait de court-circuit ou autre et tout réduire en cendres. Il s'y ajoute aussi le problème d'accès des secours en cas de sinistres.

Mais, pour se rendre compte du réel danger, il faut faire un tour à la tombée de la nuit, dans la zone de recasement du marché de Sor. Tandis que dans les autres marchés de la ville de Saint-Louis, les fils électriques sont branchés pêle-mêle au-dessus des cantines au su et au vu de tous.

Pour rappel, le maire de la Commune de Saint-Louis, Mansour Faye et le Directeur général de la Caisse de Dépôts et de Consignations, Cheikh Bâ, ont signé, le vendredi 4 juin 2021, une convention-cadre de partenariat en vue de la reconstruction des trois marchés de la ville. L'enveloppe financière prévue pour ces travaux s'élève à environ 10 milliards de F CFA et les deux autorités avaient rassuré que des dispositions seraient prises pour reloger les commerçants de ces trois marchés.

Mais, malheureusement, rien n'est encore fait, jusqu'ici, dans ce sens, au grand regret des populations de la capitale du Nord. Pourtant, cette réhabilitation des marchés de la ville pourrait résoudre en même la question de l'insécurité au sein de ces lieux qui accueillent quotidiennement du monde et abritent de grandes quantités de marchandises.