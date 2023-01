Madagascar: Météo - Une zone suspecte se rapproche de nos côtes

Deux cyclones pourraient atterrir sur nos côtes en cette saison. Une zone suspecte dans l'océan Indien semble actuellement se rapprocher.

La vigilance est de mise, cette semaine. Une zone suspecte se rapproche de nos côtes. " Les conditions sont favorables à l'évolution de la zone suspecte au Nord-Est de Vohémar. Elle peut présenter une menace pour les côtes Nord, Nord-Est, Centre-Est de l'île, à partir du 18 janvier. C'est une prévision générale car les données sont encore floues ", peut-on lire dans un communiqué spécial sur une cyclogenèse, établie par la direction générale de la Météorologie, hier. Deux zones suspectes sont en surveillance dans l'océan Indien. Le premier se trouve à l'Est de l'océan Indien. Le second a été localisé à 1 300 kilomètres à l'Est Nord-Est de Vohémar. Ce dernier se rapproche de nos côtes, en poursuivant son déplacement à l'Ouest Sud-Ouest. Tandis que le premier va se dissoudre, progressivement.

Plutôt calme

La Météo n'a pas indiqué si cette zone suspecte atterrira sur nos côtes ou pas. Dans le bulletin de prévisions intra-saisonnières établi le 10 janvier, la Météo note qu'il y a un risque élevé pour qu'une perturbation intéresse les districts de Vohémar, de Sambava, d'Antalaha, de Maroantsetra, de Mananara Avaratra, de Sainte-Marie, de Soanierana Ivongo, de Fenoarivo Atsinanana, de Vavatenina, de Toamasina, de Vohibinany, de Vatomandry, d'Antanambao Manampotsy, de Mahanoro, de Nosy Varika, de Mananjary et de Manakara, entre le 16 et le 22 janvier. La Météo fait appel aux habitants des zones citées ci-dessus de suivre les informations sur la météorologie et de se préparer à d'éventuels risques. Les inondations, les glissements de terrain, les effondrements de maison, les chutes d'arbre sont à craindre, en cas de cyclone.

Cette saison cyclonique s'annonce plutôt calme. Zéro à deux cyclones pourraient atterrir sur nos côtes, d'après les perspectives climatiques de la saison chaude et humide, du mois de novembre 2022 au mois d'avril 2023, publiés au mois de septembre 2022. La dernière saison cyclonique a été, particulièrement, lourde, avec les six cyclones qui ont traversé le pays. Deux cents personnes ont succombé, pendant le passage de ces cyclones, selon le rapport du Bureau national de la Gestion des risques et catastrophes (BNGRC). La Météo invite tout un chacun de rester vigilant. " Même un seul cyclone peut faire des ravages ".