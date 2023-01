Afrique: Chan 2023-Sénégal-cote d'ivoire (1-0) - Les Lions s'offrent le derby ouest africain

Le Sénégal a réussi son entrée au championnat d'Afrique des nations (CHAN), en remportant le derby Ouest africain qui l'a opposé à la Côte d'ivoire. Un bon départ qui permet aux Lions locaux de s'emparer de la tête du groupe B après le match nul entre la Rd Congo et l'Ouganda, ses deux autres adversaires de groupe.

Le Sénégal a réussi sa première sortie au CHAN en dominant samedi, à Annaba, la Côte d'Ivoire (1-0). L'unique but de la victoire sénégalaise a été marqué à la 77e minute par Moussa Ndiaye. Un résultat qui a tardé à se dessiner pour des Lions qui se sont montrés dominateurs. Malgré la possession et les multiples occasions, les coéquipiers de Lamine Camara ont manqué de tranchant dans le dernier geste. Le seul tir cadré est de Moussa Kanté à la 37e minute. A côté de ce manque d'efficacité, les Lions ne tardent pas à baisser le pied. Ils vont se faire peur dans les ultimes minutes de la première période. Moussa Kanté échappera à un carton rouge après un geste mal contrôlé sur un joueur ivoirien. Suite à une perte de balle sénégalaise au milieu de terrain, la Côte d'Ivoire est à deux doigts d'ouvrir le score juste après une puissante frappe qui heurte le poteau gauche du gardien Pape Sy (44e).

Au retour des vestiaires, le match s'équilibre. Les Lions s'exposent sur les contre-attaques. Le coach Pape Thiaw en profite pour effectuer à la 63e minute un double changement avec les rentrées de Pape Diallo et de Moussa Ndiaye en remplacement de Moussa Kanté et Ilimane Cissé. Les Lions ne tardent pas à trouver une ouverture à la 69e minute après une faute de main d'un défenseur ivoirien dans la surface. L'arbitre désigne le point de penalty. Lamine Camara va toutefois rater sa tentative en voyant son tir repousser par le gardien des Eléphants.

Quelques minutes plus tard, les Lions reviennent à l'assaut et obtiennent un coup de franc bien placé à l'entrée de la surface. Cette fois, Lamine Camara va se racheter avec une frappe bien ajustée et renvoyée par le poteau. Mais le nouvel entrant Moussa Ndiaye va surgir, à la limite du hors-jeu pour envoyer la balle au fond des filets (77e). Si le but est d'abord refusé pour une position de hors-jeu, il sera aussitôt validé par l'arbitre après consultation de la VAR. Le Sénégal gagne le derby ouest-africain. Il empoche les trois points et occupe seul la première place du Groupe B après le match nul vierge entre la RD Congo et l'Ouganda (0-0). Lors de leur prochain match, les lions locaux affronteront mercredi les Cranes de l'Ouganda.