Sénégal: Sédhiou / La face lugubre du marché central inquiète les usagers : installations anarchiques, absence d'issues de secours, branchements clandestins, l'horreur avant l'heure !

Le constat qui s'offre à tout primo visiteur du marché central de Sédhiou reste incontestablement l'exiguïté des labyrinthes qui servent de passage et des points d'entrée à la fois ringards et isolés à tout bout de champs. A ce décor inquiétant s'ajoutent des branchements clandestins à des câbles électriques, l'absence d'issues de secours pour les véhicules d'intervention d'urgence, l'insuffisance de sanitaires et l'occupation anarchiques et incongrue, que ce soit dans le cœur du marché ou sur les emprises qui le bordent de part et d'autres. Le cocktail détonnant d'un sinistre est déjà constitué. Des projets et programmes de réhabilitation sont morts à leur naissance et tous ou presque sont dans l'expectative. L'association des consommateurs sonne l'alerte rouge et redoute que les décideurs ne viennent jouer au sauveur, quand le mal se serait peut-être accompli.

Le marché central de Sédhiou se situe au pied du fleuve Casamance, sur la façade Est de la ville et capitale régionale. Il s'étend sur un hectare au plus et abrite une grande diversité de magasins de commerce, de souks et d'étals. Le cœur du marché est occupé par les vendeurs de vêtements, de produits cosmétiques, d'appareils électroniques et des ustensiles de cuisine. On y retrouve aussi pêle-mêle des vendeurs de fruits et légumes au niveau des points d'entrée, par endroit des cordonniers, des couturiers par-là et de la charcuterie par-ci. Officiellement, l'institution municipale déclare avoir recensé au moins 302 cantines, selon le secrétaire municipal, Boubacar Biaye.

Le désordre est indescriptible et manifeste. Plus à l'Est, vers le fleuve, se trouve le hangar qui fait office de marché au poisson. Ici, l'insalubrité et l'odeur fétide que dégagent les restes des captures des produits halieutiques, mêlées aux eaux usées, donnent un décor lugubre. De part et d'autre de l'emprise de la voie étroite qui ceinture le marché, se dressent des cantines spontanées, ayant fait l'objet de plusieurs déguerpissements, quelques fois même installées sur des canaux d'évacuation des eaux de ruissellement. Ce périmètre annexe de commerce de tous genres, à ciel ouvert, accueille les vendeurs de poulets, de friperie, de poissons, de céréales ; bref, tout y passe et même des personnes, pour regagner l'embarcadère d'à côté, en partance (ou en provenance) pour les bourgades de la rive gauche à savoir Simbandi Brassou, Sanoufili, Kindombalicounda, Boraya, entre autres.

INACCESSIBLE EN CAS DE SINISTRE ET SANS BOUCHE D'INCENDIE

Cette description rocambolesque du marché central de Sédhiou confirme le constat d'un centre de commerce assez vieux et dont les toitures et pans de mur manifestent des signes d'une fin de vie certaine et préjudiciable. L'accès est réservé aux seuls piétons, sur des labyrinthes exigus qui mouillent les pieds à chaque fois que la pluie laisse tomber ses noisettes.

Tous les jours, le marché central de Sédhiou est fréquenté par plusieurs centaines de personnes, avec une forte affluence, en provenance des localités environnantes de la vieille ville. Cette affluence est plus accrue, bien entendu, à la veille de chaque grande fête religieuse (Tabaski, Korité et Noël et Pâques). Toutes descriptions qui dénotent un énorme potentiel de risques, en cas de sinistre par voie d'incendie notamment. Et cela y arrive souvent, du fait des branchements clandestins au courant électrique à l'origine des courts-circuits. Le dernier incendie en date remonte à quatre ans, sans toutefois faire de dommages importants.

Mais, quoi qu'il en soit, les équipes d'intervention d'urgence, comme les Sapeurs-pompiers, n'auront jamais issue de secours si ce marché reste en l'Etat et sans aménagement normé. En plus, il n'a pas de bouches d'incendie pouvant rendre accessible l'eau aux Sapeurs-pompiers, pour combattre les flammes, en cas d'incendie.

L'entrée à ce marché se fait aussi à partir de tous les coins. Ce qui constitue également une source d'insécurité, avec les incursions de malfaiteurs dès la nuit tombée. "Il est vrai que ce marché est très âgé et ne dispose d'aucun passage pour les services d'intervention en cas de sinistre. Certains branchements sont clandestins. Ce marché est fréquenté par des centaines de personnes par jour et il faut un programme de réhabilité d'urgence", a déclaré Djiby Camara, le vice-président du Comité de gestion du marché central de Sédhiou.

DEUX TOILETTES FONCTIONNELLES POUR TOUT LE MARCHE

Cette forte concentration humaine contraste d'avec l'offre de service de salubrité publique disponible. Avec ses deux toilettes fonctionnelles, certains, en situation de détresse digestive, se précipitent dans les coins ringards pour se soulager. Le visiteur qui se met sur l'esplanade du Fort Pinet Laprade constate aisément des individus qui viennent régulièrement pisser sur les murs et gravats au pied des cantines. D'autres juste pour ne pas payer une participation financière modique et symbolique de 25 F CFA, destinée à l'entretien des lieux, préfères les garder en poche et déféquer à l'air libre.

En revanche, le service de nettoiement de la mairie assure régulièrement la collecte et l'enlèvement des ordures sur tout le périmètre du marché central.

AUCUN PROJET DE REHABILITATION EN VUE, SELON LE SECRETAIRE MUNICIPAL

"En l'état actuel des choses, il n'y a aucun projet de construction ni de réhabilitation du marché central de Sédhiou", dixit Boubacar Biaye, le secrétaire municipal de Sédhiou. Et de poursuivre, sur des velléités inassouvies dans le passé : "l'ancien ministre du Commerce avait promis de réhabiliter notre marché. Il y avait même dépêché une mission de prospection qui a survolé l'espace en drone. Mais le projet n'a pas abouti, hélas", a fait observer Boubacar Biaye. Et le secrétaire municipal de Sédhiou de relever que "le maire Abdoulaye Diop a promis de délocaliser ce marché et de construire un autre à Santossou. Mais, ce n'est pas dans l'immédiat", dit-il.

USAGERS ET CLIENTS DANS L'EXASPERATION, LES CONSOMMATEURS ALERTENT !

Aussi bien les propriétaires de cantines et souks de commerce que les acheteurs, la clameur d'un marché exigu est sans conteste. Kandji, un tenant de cantine, déclare ne jamais avoir l'esprit tranquille une fois rentré chez lui, avec la hantise d'un sinistre qui pourrait tout dévorer, en raison de l'anarchie et de l'étroitesse du marché.

Ndèye Ami et Fatou Sonko, deux dames venues faire leurs achats, vendredi 13 janvier, ont déclaré à notre micro éprouver un sentiment de "désolation et d'abandon de ce marché pourtant fréquenté par tous, pour assouvir la demande familiale au quotidien". Selon les femmes, l'état doit agir vite et mettre les marchés du Sénégal au rang des normes standards, au lieu de jouer au Sapeur-pompier au lendemain de chaque catastrophe, comme ce fut hélas le cas avec la collision tragique entre les deux bus à Kaffrine.

Sentiment analogue et bien appuyé par Sankoung Sagna, ancien maire de la commune de Oudoucar et président de l'antenne régionale de l'Association des consommateurs du Sénégal (ASCOSEN) : "je suggère à ce que les autorités prennent les devants et anticipent donc sur les projets de construction des marchés au lieu d'attendre qu'il y'ai des sinistres mortels pour jouer au cinéma. Ce marché de Sédhiou date de très longtemps et est fréquenté aujourd'hui par des centaines de personnes par jour. L'anarchie qu'il y'a ne présage rien de sûr en cas de problèmes. Présentement même une moto Jakarta ne peut pas se frayer un passage à plus forte raison un véhicule ou camion-citerne", prévient-il.