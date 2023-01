Sénégal: En perspective de la présidentielle de 2024 - Boubacar Camara de Jengu Tabax expose son Sénégal du futur

Candidat déclaré à la présidentielle de 2024, le leader du Parti de la construction et de la solidarité/ Jengu Tabax, Boubacar Camara a présenté, le samedi 14 janvier dernier, son livre-programme en présence de plusieurs personnalités politiques membres de l'opposition dont Ousmane Sonko, Dr Abdourahmane Diouf président et candidat déclaré du parti Awalé pour 2024. Dans cet ouvrage édité par " L'Harmattan Sénégal " et composé de neuf chapitres répartis dans 298 pages, l'ancien directeur général des Douanes sénégalaise expose ses propositions pour construire le Sénégal du futur.

Le leader du Parti de la construction et de la solidarité/ Jengu Tabax prend son destin en main en perspective de 2024. Après avoir soutenu la candidature du leader de Pastef et actuel maire de Ziguinchor Ousmane Sonko lors de la présidentielle de 2019, Boubacar Camara a officialisé sa rupture totale avec son ancien candidat. Le samedi 15 janvier, il a procédé à la présentation de son livre-programme pour la présidentielle de 2024. Dans cet ouvrage, édité par " L'Harmattan Sénégal " et composé de neuf chapitres répartis dans 298 pages, Boubacar Camara expose ses propositions pour construire le Sénégal du futur. La cérémonie de présentation s'est tenue à Dakar en présence de plusieurs personnalités politiques membres de l'opposition dont entre autres, Ousmane Sonko, Dr Abdourahmane Diouf président et candidat déclaré du parti Awalé pour 2024. Dans son exposé du contenu de cet ouvrage, l'ancien général des Douanes sénégalaises (2000 à 2004) soulignant que le " Sénégal traverse une situation qui nécessite des solutions " a expliqué que " chaque proposition de ce livre-programme " a déjà fait l'objet d'études de recherche, le travail a commencé depuis 2015 ".

" L'ouvrage balaie tous les secteurs de l'économie et de la vie sociale pour enfin prôner une ouverture indispensable sur l'Afrique. Des propositions précises, des mesures immédiatement applicables, il n'y a pas d'approximation ", a encore ajouté Boubacar Camara qui préconise non seulement " une nouvelle gestion de l'administration " mais aussi une " revue des relations de cette dernière avec le public, jusqu'aux nominations aux postes de Directeurs généraux ". Auparavant, toujours dans sa présentation, le leader de Jengu Tabax avait insisté sur les atouts dont dispose le Sénégal en matière économique. " Le pays a enregistré des acquis incontestables, recèle encore d'énormes potentialités et dispose de ressources humaines de qualité pour amorcer un développement durable " a-t-il estimé. Poursuivant son propos, il a ainsi appelé " au respect des valeurs et des idéaux mais aussi, " à bannir l'impunité, à dépolitiser l'administration, la justice et l'économie " pour l'atteinte de l'objectif de développement du Sénégal.