Madagascar: Enseignement supérieur - Le SECES Tana annonce une grève

La branche tananarivienne du Syndicat des Enseignant-chercheurs et Chercheurs-Enseignants de l'Enseignement supérieur revient à la charge en annonçant une suspension des cours.

Le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique malgache est visiblement en crise. Les syndicalistes réunis dans le SECES le prouvent avec leurs récurrentes interpellations et revendications. Cette fois-ci, c'est la section Antananarivo qui remet en lumière ses revendications en annonçant une cessation des activités auprès de l'université d'Antananarivo jusqu'à ce qu'une décision soit prise au niveau du conseil du SECES. Les syndicalistes déplorent la situation dans laquelle se trouvent leurs revendications.

Pour eux, rien n'a changé en ce qui est de la satisfaction desdites revendications, mais également en ce qui est de la jouissance de leur droit. Ils font référence aux problématiques relatives aux indemnités de recherche et d'investigation, les heures complémentaires, les vacations...

Intrus

Pour ce qui est du processus de recrutement d'enseignants auprès du département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la branche tananarivienne du SECES révèle des irrégularités. À en croire les syndicalistes, des personnes ne remplissant pas les conditions requises, pour le recrutement d'enseignants supérieurs selon l'article 18 (nouveau) de la loi N°2021-005, auraient été recrutées et intégré leur corps. Des personnes dont les syndicalistes ne semblent pas vouloir dans leur corps et dont ils exigent l'annulation du processus de recrutement.

La révélation du SECES Tana semble confirmer les bruits (copinage et clientélisme, corruption... ) qui courent autour des irrégularités concernant le processus en question. Les remontées d'informations depuis les universités éparpillées dans les régions du pays pointent du doigt " des mauvaises pratiques indignent de cet univers qui devrait faire la fierté du pays ". Les syndicalistes affirment d'ailleurs, " s'opposer à toute forme de pressions et de dans le processus de recrutement d'enseignants-chercheurs et de chercheurs-enseignants ".